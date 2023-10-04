Зеленський назвав умову, за якої вибори відбудуться під час війни

Це залежить від депутатів

Президент України прокоментував можливість виборів в Україні під час війни, як того бажають союзники. За його словами, ситуація із цим "складна".

Про це він сказав в інтерв’ю італійському каналу Sky TG24. Глава держави заявив, що якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вони відбудуться.

"Важливо організувати вибори безпечним способом для людей, які мають голосувати, не наражаючись на напади (росії, – ред.). У нас є це завдання, якщо нашій країні вдасться внести зміни до законів, то в Україні пройдуть вибори", – сказав він.

Нагадаємо, що про другий термін Зеленського та вибори під час або після війни "Телеграф" поспілкувався зі главою партії "Слуга народу" Оленою Шуляк. Її інтерв’ю під назвою "Деякі "слуги" недооцінили запит суспільства, — Олена Шуляк про другий термін Зеленського, вибори та майбутнє партії, ч.І", ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що Данілов розповів, чи Україна прислухатиметься до західних чиновників з приводу виборів.