"Это уже не Украина": Кличко оскандалился словами про выборы на оккупированных территориях (видео)
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Мэр Киева против выборов президента до окончания войны
Мэр Киева Виталий Кличко высказался по поводу проведения выборов в Украине в 2024 году. По его словам, сложность заключается в том, что оккупированные территории "уже не Украина".
Об этом он заявил в эфире телеканала "Киев". Киевский городской голова добавил, что союзники Украины якобы не настаивают на проведении выборов.
Он отметил, что все понимают, что сроки подошли, но сейчас в Украине особенная ситуация.
"Я не слышал от западных партнеров о настоянии на выборах в Украине. И пока в таком состоянии (войны — ред.) мы находимся, крайне сложно, выборы проводить – это будет большое преступление для того, чтобы подыграть россиянам", — заявил Виталий Кличко.
Мэр Киева добавил, что еще одна сложность заключается в проведении выборов на оккупированных территориях, которые уже якобы не принадлежат Украине.
"Те территории, которые оккупированы — они уже не Украина, потому что там не будет представителей", — сказал Виталий Кличко.
Он также добавил, что выборы — это не демократия, на самом деле она заключается в равных условиях голосования для всех.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как украинцы относятся к выборам во время войны. У подавляющего большинства одно мнение на этот счет.