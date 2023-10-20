"Это уже не Украина": Кличко оскандалился словами про выборы на оккупированных территориях (видео)

Мэр Киева против выборов президента до окончания войны

Мэр Киева Виталий Кличко высказался по поводу проведения выборов в Украине в 2024 году. По его словам, сложность заключается в том, что оккупированные территории "уже не Украина".

Об этом он заявил в эфире телеканала "Киев". Киевский городской голова добавил, что союзники Украины якобы не настаивают на проведении выборов.

Он отметил, что все понимают, что сроки подошли, но сейчас в Украине особенная ситуация.

"Я не слышал от западных партнеров о настоянии на выборах в Украине. И пока в таком состоянии (войны — ред.) мы находимся, крайне сложно, выборы проводить – это будет большое преступление для того, чтобы подыграть россиянам", — заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева добавил, что еще одна сложность заключается в проведении выборов на оккупированных территориях, которые уже якобы не принадлежат Украине.

"Те территории, которые оккупированы — они уже не Украина, потому что там не будет представителей", — сказал Виталий Кличко.

Он также добавил, что выборы — это не демократия, на самом деле она заключается в равных условиях голосования для всех.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как украинцы относятся к выборам во время войны. У подавляющего большинства одно мнение на этот счет.