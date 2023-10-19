Выборы президента во время войны в Украине: эксперт назвал пять причин, почему это невозможно

Статья 71 Конституции выдвигает четкие правила любых выборов в Украине

Чтобы провести выборы президента Украины, недостаточно внести изменения в закон о военном положении. Дело в том, что запрет на проведение выборов основывается на конституционных положениях.

Это мнение высказал в комментарии "Телеграфу" бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера. Он подчеркнул, что Конституция содержит пять принципов проведения любых выборов.

"Это не вымысел закона и не его фантазия. Запрет проведения выборов в законе основывается на конституционных положениях. Изменить закон будет явно недостаточно, здесь вопрос нужно решать с Конституцией", — уверяет Магера.

В частности, речь идет о том, что, хотя Конституция прямо и не запрещает выборы президента во время военного положения, она приводит рамку из пяти принципов вообще любых выборов в Украине.

Больше материала о тонкостях проведения выборов главы государства в условиях войны читайте в материале "Телеграф" Выборы во время войны: почему Запад просит, Зеленский торгуется, а Конституция "молчит".

"Это принципы всеобщего, равного, прямого избирательного права, принцип свободных выборов и тайного голосования (71 статья Конституции. — Ред.). И чтобы реализовать все эти принципы во время военного положения, не должно ограничиваться право на свободу мысли и слова, свободу передвижения и свободный выбор места жительства, на мирные собрания и многое другое. То есть, во время действия военного положения невозможно провести выборы так, чтобы не нарушить принципы, заложенные в 71-й статье Конституции", — подчеркивает Магера.

Больше материала о тонкостях проведения выборов главы государства в условиях войны читайте в материале "Телеграфа" Выборы во время войны: почему Запад просит, Зеленский торгуется, а Конституция "молчит".

Также ранее Телеграф писал о том, что действующий президент Украины Владимир Зеленский соглашается пойти на второй срок, назвав условия. В частности, глава государства подчеркнул, что он не уйдет в президенты после окончания войны. Но если выборы состоятся во время войны, то будет баллотироваться в президенты.