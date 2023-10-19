Вибори президента під час війни в Україні: експерт назвав п'ять причин, чому це неможливо

Стаття 71 Конституції висуває чіткі правила до будь-яких виборів в Україні

Аби провести вибори президента України, не достатньо лише внести зміни у закон про воєнний стан. Справа полягає в тому, що заборона на проведення виборів ґрунтується на конституційних положеннях.

Цю думку висловив у коментарі "Телеграфу" колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера. Він наголосив, що Конституція містить певні принципи проведення будь-яких виборів.

"Це не вигадка закону і не його фантазія. Заборона проведення виборів в законі ґрунтується на конституційних положеннях. Змінити закон буде явно недостатньо, тут питання треба вирішувати з Конституцією", — запевнив Магера.

За його словами, хоч Конституція прямо і не забороняє вибори президента під час воєнного стану, вона наводить рамку з п’яти принципів взагалі будь-яких виборів в Україні.

"Це принципи загального, рівного, прямого виборчого права, принцип вільних виборів і таємного голосування (71 стаття Конституції. — Ред.). І щоб реалізувати всі ці принципи під час воєнного стану, не повинно обмежуватися право на свободу думки і слова, свободу пересування і вільний вибір місця проживання, на мирні зібрання і багато іншого. Тобто під час дії воєнного стану неможливо провести вибори так, щоб не порушити принципи, закладені в 71-й статті Конституції", — підкреслює Магера.

Більше матеріалу про тонкощі проведення виборів глави держави в умовах війни читайте у матеріалі "Телеграфу" Вибори під час війни: чому Захід просить, Зеленський торгується, а Конституція "мовчить".

Також раніше Телеграф писав про те, що чинний президент України Володимир Зеленський погоджується піти на другий термін, назвавши певні умови. Зокрема, глава держави наголосив, що він не піде в президенти після закінчення війни. Але якщо вибори відбудуться під час війни, то балотуватиметься у президенти.