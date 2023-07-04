Другий строк Зеленського: політконсультант назвав три речі, які має зробити президент

Між декларацією амбітних намірів президента та реальним станом справ спостерігається суттєвий розрив

Президент України Володимир Зеленський має вагомі причини балотуватися на другий строк, адже повномасштабна війна позбавила чинного главу держави можливості повною мірою реалізувати свої політичні амбіції і втілити в життя наміри, які він декларував під час передвиборчої кампанії 2019 року.

Таку думку висловив політконсультант, президент Агентства досліджень та аналітики "RADA" Дмитро Васильєв у коментарі "Телеграфу".

"До війни Володимир Зеленський встиг запустити певні процеси для розвитку країни, проте зараз йому доводиться займатися іншими речами. Варто зазначити, що повномасштабне вторгнення продемонструвало його здатність зберігати суверенітет держави і зберігати лідерські позиції у надскладних умовах. Розуміння цих аспектів може підштовхнути його до балотування, а суспільство — до розуміння такого вчинку, попри відмову від другого терміну у минулому", — каже Васильєв.

Експерт вважає, що окрім очевидних втрат та катастрофічних наслідків війна може відкривати й нові можливості. Зокрема, прискорення руху України до ЄС та НАТО, адже наша держава вже зараз є свого роду "камертоном" сучасної демократії, і це спонукатиме Володимира Зеленського схопитися за можливість ввести Україну в альянси.

При цьому, додав Васильєв, між декларацією амбітних намірів президента і реальним станом справ спостерігається суттєвий розрив, адже реалізація цих планів вимагатиме багато часу і буде можлива лише при виконанні Зеленським кількох речей.

проведенні судової реформи;

ліквідації корупції;

перезавантаженні своєї команди після війни.

"Деякі з цих людей непогано справляються з викликами війни, але в Офісі президента, Верховній Раді та Кабміні достатньо посадовців, дії яких викликають запитання. Після нашої перемоги почнеться новий етап, для якого необхідно буде провести перезавантаження у владі, адже Україна вже показала, що вона може бути державою з найкращими законами і найгіршою їх реалізацією", – пояснив політолог.

Більше про те, які шанси у Володимира Зеленського на другий строк ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа" під назвою "Передвиборча кампанія почалась? Про що насправді казав Зеленський у виступі на День Конституції".

Раніше ми писали про те, що Зеленський розповів, чи будуть вибори до Ради цієї осені.