Передвиборча кампанія почалась? Про що насправді казав Зеленський у виступі на День Конституції

Чи варто очікувати президентських виборів в наступному році

На пленарному засіданні Верховної Ради з нагоди 27-ї річниці ухвалення Конституції президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до співгромадян. Попри те, що промова була присвячена святу, більша її частина стосувалася майбутнього України: повоєнного відновлення і розвитку держави. Лідер країни запропонував до загальнонаціонального обговорення п'ять пунктів майбутньої Української доктрини, в рамках якої був представлений план "трансформації за 10 років".

Попри те, що раніше Зеленський заперечував наміри балотуватися на другий строк, а під час дії воєнного стану, за законом, вибори в принципі неможливі, такий формат звернення до громадян аж надто скидався на передвиборчу промову, про що на своїй сторінці у Facebook написав експерт з інформаційних війн та конкурентної розвідки Дмитро Золотухін.

"Телеграф" проаналізував основні тези виступу президента, щоб зрозуміти, якої стратегії може дотримуватися чинна влада під час майбутньої передвиборчої кампанії 2024 року, і запитав у політичних експертів, які шанси на другий строк з таким підходом матиме Зеленський.

Декларація про наміри

В основу президентської промови лягла презентація проекту Української доктрини — своєрідного зводу орієнтирів для повоєнного відновлення та розвитку нашої держави, який буде ухвалено за результатами загальнонаціонального обговорення. Необхідність узгодження цього уставу Володимир Зеленський пояснив потребою у трансформації країни: основ життя, інституцій, економічних практик, соціальних звичок, політик і повсякденності після війни.

Дискусії щодо змісту документу проходитимуть на рівні громад, Верховної Ради, у медіа, на освітніх, громадських та різних бізнесових майданчиках України, зазначив президент. За їхніми результатами буде розроблено текст доктрини, який в подальшому задокументують на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

"Як Конституція закладає основи, ми потребуємо доктрини для нашої держави. Ясної, не розмитої, сміливої доктрини. Для України, яка йде до перемоги, та для України-переможниці. Ця доктрина має відповідати на всі фундаментальні питання про Україну й наше майбутнє і нам самим, і нашим сусідам, і кожному у світі. Ми потребуємо нової системи, нових правил, нових можливостей", — заявив Володимир Зеленський.

П’ять основних орієнтирів для Української доктрини, запропоновані для обговорення:

1. Філософія нашої перемоги.

Повна деокупація усіх українських територій і вигнання з України загарбницьких військ рф.

Повернення полонених та депортованих українців на Батьківщину.

2. Глобальність української безпеки.

Реалізація Формули миру, вступ України в ЄС і НАТО.

Розвиток потужного оборонно-промислового комплексу.

3. Політика героїв.

Продовження служби в армії після перемоги для всіх бажаючих захисників держави.

Розробка платформи для "експорту українських оборонних знань і практик", миротворчі місії під егідою ООН.

Реабілітація та інтеграція ветеранів у суспільне та економічне життя: можливість отримання споріднених цивільних спеціальностей, посади в державній службі та допомоги у відкритті власного бізнесу.

Створення пантеону Героїв, Національного військового кладовища та музею російсько-української війни та системи локальних музеїв.

Інклюзивність в інфраструктурі.

4. Політика справедливості.

Посилення відповідальності за злочини у сфері правосуддя та корупцію.

Посилення правил перевірки доброчесності суддів.

Надання більш вагомого значення суду присяжних.

Створення Спеціального трибуналу для покарання рф за злочин агресії проти України.

5. Трансформація за 10 років.

ВВП України – трильйон доларів.

Підвищення рівня оплати праці за формулою "сусіди у Євросоюзі плюс 30%", осучаснення української освіти та розвиток науки, поширення англійської мови.

Збільшення кількості робочих місць для повернення в Україну заробітчан, що виїхали в інші країни.

Створення системи "Мрія" на основі вже існуючої "Дії" для підтримки батьківства та дитинства. Презентація застосунку запланована на осінь 2023 року.

Захист бізнесу та осучаснення законодавства про працю.

Новий раціональний податковий договір між державою та суспільством і реальна легалізація майна.

Зниження податків та спрощення відносини в галузі шляхом автоматизації цифрових процедур.

Відбудова міст, сіл та об’єктів інфраструктури.

Експорт товарів із високою доданою вартістю.

Розвиток технологічних бізнесів та "зеленої" металургії.

Розвиток співпраці та економічних відносин з Індією, Африкою, Латинською Америкою, арабським світом, Китаєм.

Україна — гарант енергетичної безпеки Європи.

Реалізація пенсійної реформи.

Розвиток української культури шляхом запровадження нової політики книговидавництва та кіновиробництва.

Візіонерська політика трансформації для кожного зі звільнених міст.

Нові стандарти внутрішньої безпеки: система укриттів, збройове питання, розмінування територій.

Нова політика сусідства та співпраці з країнами-партнерами.

Рано чи пізно виборам бути, Зеленському на них — також

Символічно, що "передвиборча промова" Володимира Зеленського пролунала саме у День Конституції , адже саме цей закон забороняє проведення будь-яких виборів під час дії воєнного стану.

Водночас варто зазначити, що деякі з західних партнерів України побоюються, що війна стане приводом для узурпації влади чинним урядом. Зокрема, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс наполягає на необхідності проведення Україною парламентських і президентських виборів у визначені строки (у жовтні 2023 року та у березні 2024 року відповідно) навіть за умови воєнного стану, визнаючи при цьому, що організація процесу буде вкрай важкою

"Не буде жодних претензій до України, якщо вибори будуть не ідеальними. Але якщо ви не проведете вибори – то у всіх будуть до вас запитання. Демократія – це, звичайно, не тільки вибори. Але без виборів демократія неможлива", – підкреслив Тіні Кокс в інтерв'ю Європейській правді.

У відповідь на дані "рекомендації" секретар РНБО Олексій Данілов у доволі різкій манері заявив, що жодні вибори в Україні під час війни проводитись не будуть, а посадовцям ПАРЕ порадив займатися іншими речами, наприклад, "не допускати присутності російської федерації у себе".

Втім, раніше посадовець заявляв, що уряд планує завершити війну ще до зими 2023 року. За таких умов жодних перешкод для проведення голосування навесні не буде, а це означає, що зараз — саме час для початку передвиборчої кампанії.

На яку б дату не було призначене народне волевиявлення, у Зеленського є вагомі причини балотуватися на другий строк, вважає політконсультант, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "RADA" Дмитро Васильєв. За словами експерта, повномасштабна війна позбавила чинного главу держави можливості повною мірою реалізувати свої політичні амбіції та втілити у життя наміри, які він декларував під час передвиборчої кампанії 2019 року.

"До війни Володимир Зеленський встиг запустити певні процеси для розвитку країни, проте зараз йому доводиться займатися іншими речами. Варто зазначити, що повномасштабне вторгнення продемонструвало його здатність зберігати суверенітет держави і зберігати лідерські позиції у надскладних умовах. Розуміння цих аспектів може підштовхнути його до балотування, а суспільство — до розуміння такого вчинку, попри відмову від другого терміну у минулому", – каже Дмитро Васильєв в коментарі "Телеграфу".

Окрім очевидних втрат та катастрофічних наслідків, війна може відкривати й нові можливості. Зокрема, пришвидшення руху України в ЄС та НАТО, адже наша держава вже зараз виступає свого роду "камертоном" сучасної демократії, і це також спонукатиме Володимира Зеленського вхопитися за можливість ввести Україну до альянсів, вважає експерт.

Водночас між декларацією амбітних намірів президента та реальним станом справ спостерігається суттєвий розрив. Реалізація цих планів зажадає чимало часу і буде можлива лише за умови проведення реформи судової системи та ліквідації корупції. Крім того, за словами Дмитра Васильєва, після перемоги у війні главі держави варто було б провести перезавантаження своєї команди.

"Деякі з цих людей непогано справляються з викликами війни, але в Офісі президента, Верховній Раді та Кабміні достатньо посадовців, дії яких викликають запитання. Після нашої перемоги почнеться новий етап, для якого необхідно буде провести перезавантаження у владі, адже Україна вже показала, що вона може бути державою з найкращими законами і найгіршою їх реалізацією", – каже політолог.

Амбітні наміри за туманних перспектив

Передвиборчий формат виступу Зеленського у День Конституції є цілком логічним кроком, адже, як будь-який топ-політик, він використовує всі можливості для підвищення свого рейтингу безвідносно дати проведення виборів, вважає політичний аналітик Олександр Кочетков.

За словами експерта, команда президента уважно відстежує рейтингові коливання за допомогою соціологічних опитувань, тому рішення про початок передвиборчої кампанії буде ухвалюватися з урахуванням цих показників.

"Якщо підтримка Володимира Зеленського буде високою, уряд знайде можливість обійти заборону і провести вибори. В іншому випадку, влада робитиме все можливе, аби відтягнути цей момент і встигнути покращити своє положення до дня Х", – каже політолог в коментарі "Телеграфу".

Що ж стосується анонсованої Зеленським Української доктрини, Олександр Кочетков впевнений: проект носить надто декларативний характер і не має жодних механізмів реалізації. Для втілення у життя озвученого плану трансформації, уряду необхідно провести повну та всеохоплюючу реформу політичної сфери.

За словами політолога, це стане можливим після перегляду функцій Офісу президента і Кабінету міністрів, зміни виборчого закону, посилення відповідальності влади перед суспільством і активізації процесів самоврядування.

"Приміром, пункт про посилення безпеки країни. Ми не можемо покладатися у даному питанні виключно на підтримку західних партнерів. Сьогодні нам допомагають, а завтра перестануть. Жодних гарантій безпеки в таких умовах бути не може. Це повинно реалізовуватися за рахунок власного виробництва. Що, як і де ми будемо виробляти? За який кошт? Відповідей нема. Це ж стосується й інших планів — вони амбітні, проте вкрай непрактичні", – каже експерт.

Робити прогнози зарано

Оцінити реальну підтримку президента серед населення складно, адже протягом останніх 17 місяців у суспільстві та політичних колах України діє негласний мораторій на критику влади під час війни. Таким чином, в інформаційному просторі лунають виключно позитивні або нейтральні оцінки дій глави держави, а опозиція не ризикує проявляти себе, побоюючись звинувачень в роботі на ворога.

Не дивно, що перебуваючи у такій "теплій ванні" майже півтора роки, Володимир Зеленський міг вирішити, що квиток на другий строк у нього в кишені, а тому сміливо декларує плани на наступне десятиріччя.

Насправді ж, велике значення для результатів майбутніх президентських виборів матиме не стільки політичний піар і підтримка громадянами стратегії "трансформації держави", скільки формат завершення війни і політична ситуація у повоєнній Україні загалом, впевнений політичний аналітик Олексій Голобуцький.

"Володимир Зеленський, дійсно, має досить високі шанси на другий президентський строк. Він — військовий вождь і, очевидно, його передвиборча кампанія буде побудована саме на цьому. За таких умов складно уявити постать, яка могла б його переграти. Водночас, проведення виборів під час війни вкрай маловірогідно, а після її завершення в ситуацію втрутиться безліч нових факторів: чим закінчилась війна, яких людських жертв та економічних втрат вона завдала, скільки грошей було викрадено корупціонерами за цей час, якими на той час будуть перспективи вступу в ЄС і НАТО та багато іншого. Якщо опонентам Зеленського дадуть можливість говорити і ставити незручні запитання, це може вплинути на його передвиборчий рейтинг", – зазначає експерт.