Волонтери піклуються про реабілітацію сімей Героїв, адже держава не виплачує обіцяні кошти — Дана Ярова

Громадська організація "Мрія дітей України" допомагає родинам полеглих воїнів та полонених українців, організовуючи відпочинок для психологічного розвантаження. Оскільки держава не має можливості забезпечити виплати всім сім'ям, організація допомагає закривати першочергові потреби та підтримує родини.

Про це в ефірі "5 каналу" розповіла голова ГО "Мрія дітей України", членкиня Громадської антикорупційної ради при Мініоборони Дана Ярова.

"Діти ГО "Мрія дітей України" їдуть на відпочинок в Карпати, Болгарію, Грецію. Ми не всіх відправляємо закордон, тому що сім'ї відмовляються від цього. Адже в багатьох підопічних хтось із членів родини знаходиться в російському полоні, і вони хочуть залишатися на місці в очікуванні обміну. Мене часто запитують: "де ти береш сили?". От коли бачу світлі очі дітей, коли вони кидаються на шию і дякують. Окрім нас, їх немає кому любити. Ми маємо всім суспільством розуміти, що це наші спільні діти, і їм потрібна підтримка, щоб пережити горе, яке випало на їх нелегку долю", — зазначила Дана Ярова.

За її словами, під опікою ГО "Мрія дітей України" перебувають понад 2 тисячі дітей, тому організація продовжує шукати донорів для забезпечення якісного відпочинку кожній дитині.

"Наша діяльність — це більше про щиру підтримку, аніж про матеріальну допомогу. Хоча і це дуже важливо, адже держава не виплачує обіцяні кошти. Діти потребують позитивних емоцій. Коли бачиш радість маленьких українців, розумієш важливість своєї роботи. Адже ти допоміг комусь стати щасливішим або забути трошечки про свій біль", — констатувала Дана Ярова.