Второй срок Зеленского: политконсультант назвал три вещи, которые должен сделать президент

Между декларацией амбициозных намерений президента и реальным положением дел наблюдается существенный разрыв

У президента Украины Владимира Зеленского есть веские причины баллотироваться на второй срок, ведь полномасштабная война лишила действующего главу государства возможности в полной мере реализовать свои политические амбиции и претворить в жизнь намерения, которые он декларировал во время предвыборной кампании 2019 года.

Такое мнение высказал политконсультант, президент Агентства исследований и аналитики "RADA" Дмитрий Васильев в комментарии "Телеграфу".

"До войны Владимир Зеленский успел запустить определенные процессы для развития страны, однако сейчас ему приходится заниматься другими вещами. Стоит отметить, что полномасштабное вторжение продемонстрировало его способность сохранять суверенитет государства и лидерские позиции в сверхсложных условиях. Понимание этих аспектов может подтолкнуть его к баллотированию, а общество — к пониманию такого шага, несмотря на отказ от второго срока в прошлом", — говорит Васильев.

Эксперт считает, что помимо очевидных потерь и катастрофических последствий война может открывать и новые возможности. В частности, ускорение движения Украины в ЕС и НАТО, ведь наше государство уже сейчас выступает своего рода "камертоном" современной демократии, и это будет побуждать Владимира Зеленского ухватиться за возможность ввести Украину в альянсы.

При этом, добавил Васильев, между декларацией амбициозных намерений президента и реальным положением дел наблюдается существенный разрыв ведь реализация этих планов потребует много времени и будет возможна только при выполнении Зеленским нескольких вещей:

проведении судебной реформы;

ликвидации коррупции;

перезагрузки своей команды после войны.

"Некоторые из этих людей неплохо справляются с вызовами войны, но в Офисе президента, Верховной Раде и Кабмине достаточно должностных лиц, действия которых вызывают вопросы. После нашей победы начнется новый этап, для которого необходимо будет провести перезагрузку во власти, ведь Украина уже показала, что она может быть государством с лучшими законами и худшей их реализацией", – объяснил политолог.

Больше о том, каковы шансы у Владимира Зеленского на второй срок вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Предвыборная кампания началась? О чем на самом деле говорил Зеленский в выступлении в День Конституции".

Ранее мы писали о том, что Зеленский рассказал, будут ли выборы в Раду этой осенью.