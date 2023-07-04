Предвыборная кампания началась? О чем на самом деле говорил Зеленский в выступлении в День Конституции

Стоит ли ждать президентских выборов в следующем году

На пленарном заседании Верховной Рады по случаю 27-летия принятия Конституции президент Владимир Зеленский выступил с обращением к согражданам. Несмотря на то, что речь была посвящена празднику, большая ее часть касалась будущего Украины: послевоенного восстановления и развития государства. Лидер страны предложил к общенациональному обсуждению пять пунктов будущей Украинской доктрины, в рамках которой был представлен план "трансформации за 10 лет".

Несмотря на то, что ранее Зеленский отрицал намерения баллотироваться на второй срок, а во время действия военного положения, по закону, выборы в принципе невозможны, такой формат обращения к гражданам слишком походил на предвыборную речь, о чем на своей странице в Facebook написал эксперт по информационным войнам и конкурентной разведке Дмитрий Золотухин.

"Телеграф" проанализировал основные положения выступления президента, чтобы понять, какой стратегии могут придерживаться действующие власти во время предстоящей предвыборной кампании 2024 года, и спросил у политических экспертов, какие шансы на второй срок с таким подходом будет иметь Зеленский.

Декларация о намерениях

В основу президентской речи легла презентация проекта Украинской доктрины — своеобразного свода ориентиров для послевоенного восстановления и развития нашего государства, принятого по результатам общенационального обсуждения. Необходимость согласования этого устава Владимир Зеленский объяснил потребностью в трансформации страны: основ жизни, институтов, экономических практик, социальных привычек, политик и повседневности после войны.

Дискуссии по содержанию документа будут проходить на уровне общин, Верховной Рады, медиа, на образовательных, общественных и различных бизнес-площадках Украины, отметил президент. По их результатам будет разработан текст доктрины, который в дальнейшем будет задокументирован на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

"Как Конституция закладывает основы, мы нуждаемся в доктрине для нашего государства. Ясной, не размытой, смелой доктрины. Для Украины, которая идет к победе, и для Украины-победительницы. Эта доктрина должна отвечать на все фундаментальные вопросы об Украине и нашем будущем и нам самим, и нашим соседям, и каждому в мире. Мы нуждаемся в новой системе, новых правилах, новых возможностях", — заявил Владимир Зеленский.

Пять основных ориентиров для Украинской доктрины, предложенные для обсуждения:

1. Философия нашей победы.

Полная деоккупация всех украинских территорий и изгнание из Украины захватнических войск рф.

Возвращение пленных и депортированных украинцев на Родину.

2. Глобальная украинская безопасность.

Реализация Формулы мира, вступление Украины в ЕС и НАТО.

Развитие мощного оборонно-промышленного комплекса.

3. Политика героев.

Возможность продолжения службы в армии после победы для всех желающих защитников государства.

Разработка платформы для "экспорта украинских оборонных знаний и практик", миротворческие миссии под эгидой ООН.

Реабилитация и интеграция ветеранов в общественную и экономическую жизнь: возможность получения родственных гражданских специальностей, должности в государственной службе и помощи в открытии собственного бизнеса.

Создание пантеона Героев, Национального военного кладбища и музея русско-украинской войны и системы локальных музеев.

Инклюзивность в инфраструктуре.

4. Политика справедливости.

Ужесточение ответственности за преступления в сфере правосудия и коррупцию.

Ужесточение правил проверки добродетели судей.

Придание более весомого значения суду присяжных.

Создание Специального трибунала для наказания рф за преступление агрессии против Украины.

5. Трансформация за 10 лет.

ВВП Украины – триллион долларов.

Повышение уровня оплаты труда по формуле "соседи в Евросоюзе плюс 30%", осовременивание украинского образования и развитие науки, распространение английского языка.

Увеличение количества рабочих мест для возвращения в Украину граждан, выехавших на заработки в другие страны.

Создание системы "Мрія" на основе уже существующей "Дії" для поддержки отцовства и детства. Презентация приложения намечена на осень 2023 года.

Защита бизнеса и осовременивание законодательства о труде.

Новый рациональный налоговый договор между государством и обществом и реальная легализация имущества.

Снижение налогов и упрощение отношения в области путем автоматизации цифровых процедур.

Восстановление городов, сел и объектов инфраструктуры.

Экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью.

Развитие технологических бизнесов и "зеленой" металлургии.

Развитие сотрудничества и экономических отношений с Индией, Африкой, Латинской Америкой, арабским миром, Китаем.

Украина – гарант энергетической безопасности Европы.

Реализация пенсионной реформы

Развитие украинской культуры путем внедрения новой политики книгоиздательства и кинопроизводства.

Визионерская политика трансформации для каждого из освобожденных городов.

Новые стандарты внутренней безопасности: система укрытий, оружейный вопрос, разминирование территорий.

Новая политика соседства и сотрудничества со странами-партнерами.

Рано или поздно выборам быть, Зеленскому на них — тоже

Символично, что предвыборная речь Владимира Зеленского прозвучала именно в День Конституции, ведь именно этот закон запрещает проведение любых выборов во время действия военного положения.

В то же время, стоит отметить, что некоторые из западных партнеров Украины опасаются, что война станет поводом для узурпации власти действующим правительством. В частности, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс настаивает на необходимости проведения Украиной парламентских и президентских выборов в определенные сроки (в октябре 2023 года и в марте 2024 соответственно) даже при условии военного положения, признавая при этом, что организация процесса будет крайне сложной.

"Не будет никаких претензий к Украине, если выборы будут не идеальными. Но если вы не проведете выборы – то у всех будут к вам вопросы. Демократия – это, конечно, не только выборы. Но без выборов демократия невозможна", – подчеркнул Тини Кокс в интервью Европейской правде.

В ответ на данные "рекомендации" секретарь СНБО Алексей Данилов в достаточно резкой манере заявил, что никакие выборы в Украине во время войны проводиться не будут, а должностным лицам ПАСЕ посоветовал заниматься другими вещами, например, "не допускать присутствия российской федерации у себя".

Впрочем, ранее чиновник заявлял, что правительство планирует завершить войну еще до зимы 2023 года. В таких условиях никаких препятствий для проведения голосования весной не будет, а это значит, что сейчас самое время для начала предвыборной кампании.

На какую бы дату ни было назначено народное волеизъявление, у Зеленского есть веские причины баллотироваться на второй срок, считает политконсультант, президент Агентства исследований и аналитики RADA Дмитрий Васильев. По словам эксперта, полномасштабная война лишила действующего главу государства возможности в полной мере реализовать свои политические амбиции и претворить в жизнь намерения, которые он декларировал во время предвыборной кампании 2019 года.

"До войны Владимир Зеленский успел запустить определенные процессы для развития страны, однако сейчас ему приходится заниматься другими вещами. Стоит отметить, что полномасштабное вторжение продемонстрировало его способность сохранять суверенитет государства и лидерские позиции в сверхсложных условиях. Понимание этих аспектов может подтолкнуть его к баллотированию, а общество — к пониманию такого шага, несмотря на отказ от второго срока в прошлом", — говорит Дмитрий Васильев в комментарии "Телеграфу".

Помимо очевидных потерь и катастрофических последствий война может открывать и новые возможности. В частности, ускорение движения Украины в ЕС и НАТО, ведь наше государство уже сейчас выступает своего рода "камертоном" современной демократии, и это будет побуждать Владимира Зеленского ухватиться за возможность ввести Украину в альянсы, считает эксперт.

В то же время, между декларацией амбициозных намерений президента и реальным положением дел наблюдается существенный разрыв. Реализация этих планов потребует много времени и будет возможна только при проведении реформы судебной системы и ликвидации коррупции. Кроме того, по словам Дмитрия Васильева, после победы в войне главе государства следовало бы провести перезагрузку своей команды.

"Некоторые из этих людей неплохо справляются с вызовами войны, но в Офисе президента, Верховной Раде и Кабмине достаточно должностных лиц, действия которых вызывают вопросы. После нашей победы начнется новый этап, для которого необходимо будет провести перезагрузку во власти, ведь Украина уже показала, что она может быть государством с лучшими законами и худшей их реализацией", – говорит политолог.

Амбициозные намерения при туманных перспективах

Предвыборный формат выступления Зеленского в День Конституции является вполне логичным шагом, ведь как любой топ-политик он использует все возможности для повышения своего рейтинга безотносительно даты проведения выборов, считает политический аналитик Александр Кочетков.

По словам эксперта, команда президента внимательно отслеживает рейтинговые колебания посредством социологических опросов, поэтому решение о начале предвыборной кампании будет приниматься с учетом этих показателей.

"Если поддержка Владимира Зеленского будет высокой, правительство найдет возможность обойти запрет и провести выборы. В противном случае, власти будут делать все возможное, чтобы оттянуть этот момент и успеть улучшить свое положение ко дню Х", — говорит политолог в комментарии "Телеграфу".

Что касается анонсированной Зеленским Украинской доктрины, Александр Кочетков уверен: проект носит слишком декларативный характер и не имеет никаких механизмов реализации. Для воплощения в жизнь озвученного плана трансформации правительству необходимо провести полную и всеобъемлющую реформу политической сферы.

По словам политолога, это станет возможным после пересмотра функций Офиса президента и Кабинета министров, смены избирательного закона, усиления ответственности власти перед обществом и активизации процессов самоуправления.

"К примеру, пункт об усилении безопасности страны. Мы не можем полагаться в данном вопросе исключительно на поддержку западных партнеров. Сегодня нам помогают, а завтра перестанут. Никаких гарантий безопасности в таких условиях быть не может. Это должно реализовываться за счет собственного производства. Что, как и где мы будем производить? За какие средства? Ответов нет. Это же касается и других планов — они амбициозны, однако крайне непрактичны", – говорит эксперт.

Делать прогнозы рано

Оценить реальную поддержку президента среди населения сложно, ведь в последние 17 месяцев в обществе и политических кругах Украины действует негласный мораторий на критику власти во время войны. Таким образом, в информационном пространстве раздаются исключительно положительные или нейтральные оценки действий главы государства, а оппозиция не рискует проявлять себя, опасаясь обвинений в работе на врага.

Неудивительно, что, находясь в такой "теплой ванне" почти полтора года, Владимир Зеленский мог решить, что билет на второй срок у него в кармане, а потому смело декларирует планы на следующее десятилетие.

На самом же деле, большое значение для результатов предстоящих президентских выборов будет иметь не столько политический пиар и поддержка гражданами стратегии "трансформации государства", сколько формат завершения войны и политическая ситуация в послевоенной Украине в целом, уверен политический аналитик Алексей Голобуцкий.

"У Владимира Зеленского, действительно, есть достаточно высокие шансы на второй президентский срок. Он — военный вождь и, очевидно, его предвыборная кампания будет построена именно на этом. При таких условиях сложно представить фигуру, которая могла бы его переиграть. В то же время, проведение выборов во время войны крайне маловероятно, а после ее завершения в ситуацию вмешается множество новых факторов: чем закончилась война, какие человеческие жертвы и экономические потери она нанесла, сколько денег было украдено коррупционерами за это время, какими к тому времени будут перспективы вступления в ЕС и НАТО и многое другое. Если оппонентам Зеленского дадут возможность говорить и задавать неудобные вопросы, это может повлиять на его предвыборный рейтинг", – отмечает эксперт.