Контрнаступление ВСУ не началось, а срок завершения уже назвали: когда и как Украина закончит войну

Что отделяет ВСУ от окончательной победы над врагом

Украинское правительство планирует завершить войну с рф до зимы 2023 года. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По словам чиновника, освобождение всех украинских территорий от оккупантов может потребовать проведения нескольких военных операций, но сроки и детали осуществления контрнаступлений держатся под грифом "совершенно секретно".

В то же время, по словам президента Владимира Зеленского, Украине не хватает необходимого вооружения для масштабной и решающей наступательной операции, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с журналистом Дмитрием Комаровым отметил, что путь к победе будет долгим и сложным.

"Телеграф" выяснял, насколько вероятен сценарий освобождения всех оккупированных территорий за следующие полгода, и что нам для этого нужно.

Запад ставит на силовой сценарий

Ситуация на Восточном направлении фронта остается сверхсложной. Несмотря на то, что оккупанты сами признают массовое бегство своих бригад с позиций в Бахмуте, а количество потерь армии рф уже пересекло отметку в 200 тысяч, о приближении освобождения стратегически важного для нас города пока говорить не приходится.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, российские захватчики не оставляют попыток продвигаться вглубь страны, а каждый километр освобожденной территории требует от украинских защитников сверхусилий.

"К примеру, в течение нескольких дней наши войска освободили от врага на севере и юге пригорода Бахмута около 20 квадратных километров. В то же время враг несколько продвигается в самом Бахмуте, полностью уничтожая город артиллерией. Кроме того, враг подтягивает подразделения профессиональных десантников. Продолжаются тяжелые бои с разным результатом", — сообщила Маляр.

Отсутствие мотивации и низкий профессионализм русских солдат в вс рф все еще пытаются компенсировать количеством пушечного мяса — по данным The Washington Post, в феврале владимир путин поддержал решение о мобилизации еще более 400 тысяч солдат в течение 2023 года.

Кроме того, россияне нередко получают преимущество на поле боя за счет пренебрежения законами войны (обустройство позиций в жилых кварталах, обстрелы гражданского населения, использование неконвенционного оружия), чего украинские военные себе позволить не могут.

В таких условиях путь к победе Украины должен прокладываться средствами, которых лишен враг: грамотной военной стратегией, достаточным количеством современного высокоточного вооружения и мощной политической поддержкой Запада.

Следует отметить, что в последнее время помощь международных партнеров Украины действительно вышла на новый уровень. Только за прошедшую неделю Владимир Зеленский посетил ряд европейских стран, где в ходе встреч с лидерами государств были согласованы новые транши военной помощи.

В частности, Германия анонсировала передачу Украине пакета помощи на сумму 2,7 млрд евро, что станет самой большой поставкой с начала полномасштабной войны. Уже в ближайшие недели Франция предоставит нам десятки единиц бронетехники и легких танков AMX-10RCs, а также ракеты большой дальности. Кроме того, снаряды Storm Shadow с радиусом действия 300 км, что позволит ВСУ "дотянуться" до территории россии, готова отправить Великобритания.

Кроме военной помощи, в последнее время наблюдается усиление и политического давления цивилизованного мира на рф. Так, во время дискуссии с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом госсекретарь США Энтони Блинкен впервые допустил признание россии государством-спонсором терроризма.

"Мы же все здесь хотим, чтобы Китай не помогал россии, правильно? Есть идея. Сто американских сенаторов предложили, чтобы мы объявили россию государством-спонсором терроризма, чтобы удержать такие страны, как Китай, от предоставления им оружия. Прошли месяцы, а ничего не случилось. Господин государственный секретарь, вы мне очень нравитесь, но вы ведь никогда не объявите россию государством-спонсором терроризма, не так ли?", — спросил Линдси Грэм, на что Блинкен ответил: "Никогда не говори "никогда", - пишет "Европейская правда".

По словам директора Института мировой политики Евгения Магды, сегодняшняя позиция западных партнеров Украины продиктована прежде всего политической целесообразностью и преследованием собственных интересов безопасности, однако это не отменяет того факта, что такая мощная поддержка дает нам силы уничтожать оккупантов.

Кроме того, учитывая, что на момент начала полномасштабного вторжения у Украины не было никаких обязывающих договоров по поставкам вооружения, эволюционный путь от "глубокой обеспокоенности" Запада до передачи нам систем ПВО, танков и бронетехники действительно впечатляет.

"Российско-украинская война является значительным фактором влияния на мировую политику и позволяет Западу существенно ослабить россию. Этим обусловлена интенсивность тех шагов, которые мы можем сейчас наблюдать. В то же время поддержка, которая выглядит максимально мощной в глазах самой Европы, для Украины может оставаться все еще недостаточной, ведь ни один военный не скажет, что ему достаточно оружия в разгар войны", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Политолог отмечает: после зверств россиян в Буче и других оккупированных городах Украины никто всерьез не склонял Украину к мирным переговорам с кремлем, ведь военные преступления такого масштаба сделали невозможным сценарий переговоров с врагом в глазах большинства украинцев. В таких условиях продолжение давления на военно-политическое руководство Украины со стороны международных партнеров стало бы проявлением несколько "не демократической практики".

Следовательно, решение о завершении войны за столом переговоров с рф может приниматься исключительно украинским народом и верховным главнокомандующим, который еще осенью 2022 года зафиксировал отказ от переговоров с путиным на уровне закона.

"Дедлайн" победы — опасная стратегия

Протяженность линии фронта на 17 мая составляет 1300 квадратных километров. Самые жестокие бои сегодня ведутся на Южном и Восточном направлениях. В частности, освобождение небольшого города Бахмут в Донецкой области длится уже более полугода и стоит украинской армии немалых потерь.

Учитывая напряженность ситуации, заявление Алексея Данилова о завершении войны к зиме 2023 года выглядит несколько амбициозным, ведь высшее военно-политическое руководство Украины неоднократно подчеркивало, что победой будет считаться освобождение всех территорий, оккупированных россией с 2014 года, и возвращение полного контроля над государственными границами 1991 года.

По словам ветерана войны и экс-командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, установление любых "дедлайнов" завершения войны — ошибка, равноценная той, что совершили россияне, планируя захватить Киев за три дня.

"Это не значит, что война не закончится к зиме полным разгромом россиян. Такие шансы действительно есть, но спланировать и тем более гарантировать это невозможно, ведь боевые действия всегда зависят от двух сторон и, как показывает практика, ни одна из них никогда не реализует свои желания на 100%. В данном вопросе куда правильнее было бы готовиться к худшему варианту и быть приятно удивленными, чем наоборот", - говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Рассчитывать на внезапную капитуляцию оккупационных войск тоже не стоит, отмечает экс-военный. Сообщения о массовом бегстве регулярных войск рф с позиций в Бахмуте, которые сейчас звучат из уст финансиста ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, не соответствуют действительности и продиктованы политическими игрищами предводителя наемников.

По данным Евгения Дикого, ВСУ действительно удается подвинуть регулярную армию россии по флангам, но для освобождения каждого километра города украинским военным приходится вести тяжелые бои и планомерно "выкуривать" оккупантов из каждой щели.

"Эта победа будет одерживаться тяжело. Пока все выглядит так, что владимир путин психологически не готов признать поражение ни при каких условиях — как бы ни развивалась ситуация в Украине, и что бы здесь ни происходило с его солдатами. Поэтому не стоит повторять ошибки россиян, недооценивая врага", — говорит эксперт.

В то же время, по всей вероятности, после успешно проведенного контрнаступления ВСУ и полного уничтожения российских группировок, в россии начнутся внутренние процессы по устранению диктатора. По словам Евгения Дикого, не исключено, что когда поражение в войне станет очевидным для политических элит рф, решение о завершении этой войны будет приниматься уже не путиным.