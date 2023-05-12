Данилов сказал, когда ждет окончания войны: "У нас есть общий план"

Украинские воины будут сражаться сколько потребуется, чтобы освободить все свои территории

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что к зиме Украина хочет завершить полномасштабную войну. Однако военные действия будут вестись до тех пор, пока военные не освободят все оккупированные россией территории.

Об этом Алексей Данилов сказал в интервью изданию Report.

"К зиме мы хотим полностью завершить войну", — коротко ответил он на слова журналиста о том, что боевые действия украинских военных более активны весной и летом, нежели зимой.

По его словам, для освобождения захваченных страной-агрессором территорий нужно время, но Украина не намерена им ограничиваться и будет сражаться столько, сколько будет нужно. При этом контрнаступлений ВСУ может быть проведено несколько.

"У нас есть общий план — освободить все наши территории от напавших на нас террористов. Единственный вопрос — время. Будет ли проведена одна или несколько операций зависит от многих обстоятельств. Мы не будем ограничиваться временем, будем сражаться сколько потребуется", — отметил Данилов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Главном управлении разведки оценили прогнозы Кирилла Буданова относительно сроков завершения войны.