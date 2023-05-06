Все идет по плану? В разведке рассказали, сбудется ли прогноз Буданова о сроках завершения войны

На окончание войны в Украине влияют множество факторов

Все чаще звучат прогнозы о том, что война в Украине может закончиться в этом году или в следующем. Особенно украинцы склонны доверять прогнозам главы ГУР Кирилла Буданова. Но заявления об освобождении Крыма этим летом звучат крайне оптимистично.

В эксклюзивном интервью "Телеграфу" представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов рассказал, изменилось ли видение украинской разведки на сроки окончания войны. По его словам, планирование и освобождение территорий — это колоссальная работа, которую нельзя осуществить к определенной дате.

Все озвученные прогнозы опирались на абсолютно конкретную информацию, на фактаж, и пока что процесс идет по условному графику. Однако нужно понимать, что многие факторы вносят коррективы в работу Сил обороны. К таковым относятся погода, темпы помощи от союзников, скорость подготовки резервов, действия врага и так далее.

"Потому что россияне не сидят и молча не ждут, когда Украина освободит собственные территории. Следовательно, все эти факторы учитываются, но результат будет один — Украина освободит все свои территории и вернется к границам 1991 года", — резюмировал Андрей Юсов.

Подробнее о развитии событий на фронте и контрнаступлении ВСУ читайте в нашем материале "Повышенная опасность, возможны разные провокации" В ГУР рассказали о новых угрозах от путина.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как Украине жить рядом с россией после победы. По словам Алексея Резникова, нашей стране необходима сильный и независимый оборонно-промышленный комплекс, россиянам — спреведливый и показательный суд, а всему миру — новые стандарты безопасности и организации, котоыре будут за этим следить.