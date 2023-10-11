Зеленський зробив гучну заяву щодо другого президентського терміну

Володимир Зеленський може не піти на другий термін

Володимир Зеленський погоджується піти на другий президентський термін. Але назвав умову для цього.

Про це він розповів в інтерв’ю Digi24. За його словами, він не піде на другий термін після закінчення війни. Але якщо вибори відбудуться під час війни, то балотуватиметься у президенти.

"Я не можу втекти під час війни", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що про вибори в Україні "Телеграф" поспілкувався із головою партії "Слуга народу" Оленою Шуляк. Інтерв’ю з нею під назвою "Деякі "слуги" недооцінили запит суспільства, - Олена Шуляк про другий строк Зеленського, вибори та майбутнє партії, ч.І", ви можете прочитати, перейшовши за посиланням .

Раніше ми писали про те, чи має Зеленське рішення щодо виборів під час війни. Михайло Подоляк пояснив, чому в інфополі іноді можуть з’являтися протилежні месенджі навіть від влади.