Зеленский сделал громкое заявление насчет второго президентского срока

Президент может не пойти на второй срок

Владимир Зеленский согласен пойти на второй президентский срок. Но назвал условие для этого.

Об этом он рассказал в интервью Digi24. По его словам, он не пойдет на второй срок после окончания войны. Но если выборы состоятся во время войны, то будет баллотироваться в президенты.

"Я не могу убежать во время войны", — сказал Зеленский.

Напомним, что о выборах в Украине "Телеграф" пообщался с главай партии "Слуга народа" Еленой Шуляк. Интервью с ней под названием "Некоторые "слуги" недооценили запрос общества, — Елена Шуляк о втором сроке Зеленского, выборах и будущем партии, ч.І", вы можете прочитать, перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, есть ли у Зеленского решение по выборам во время войны. Михаил Подоляк объяснил, почему в инфополе иногда могут появляться прямо противоположные мессенджи даже от власти.