Согласны или нет? Подоляк рассказал, есть ли у Зеленского решение по выборам во время войны

В инфополе иногда могут появляться прямо противоположные мессенджи

В Украине сейчас идет активная дискуссия по поводу того, проводить ли выборы во время войны. Окончательное решение еще не было принято.

Об этом заявил советник главы Офиса президент Украины Михаил Подоляк во время интервью популярному Telegram-каналу "Труха". Он объяснил, что именно потому, что сейчас идет обсуждение и этот вопрос не решен, в инфополе иногда могут появляться прямо противоположные мессенджи даже от власти.

"Если идут разные комментарии, то это означает только одно — есть дискуссия. На сегодняшний день решения о том, проводить ли не проводить выборы, нет. Потому, что идет дискуссия и на уровне внешнеполитических партнеров, и на уровне общества, и на уровне партий. Дискуссия о том, можем ли мы обеспечить возможность проведения выборов или все же решения безопасности на сегодняшний день не имеют решений", — говорит Подоляк.

Напомним, что о выборах в Украине "Телеграф" пообщался с главай партии "Слуга народа" Еленой Шуляк. Интервью с ней вы можете прочитать, перейдя по ссылке.

Также мы сообщали о том, что Зеленский назвал условие, при котором выборы состоятся во время войны.