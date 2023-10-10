Згодні чи ні? Подоляк розповів, чи є у Зеленського рішення щодо виборів під час війни

В інфополі іноді можуть з’являтися протилежні месенджі.

В Україні зараз триває активна дискусія щодо того, чи проводити вибори під час війни. Остаточне рішення ще не було ухвалено.

Про це заявив радник глави Офісу президент України Михайло Подоляк під час інтерв’ю популярному Telegram-каналу "Труха". Він пояснив, що саме тому, що зараз йде обговорення і це питання не вирішене, в інфополі іноді можуть з’являтися протилежні месенджі навіть від влади.

"Якщо йдуть різні коментарі, то це означає лише одне — є дискусія. На сьогоднішній день рішення про те, чи проводити не вибори, немає. Тому що йде дискусія і на рівні зовнішньополітичних партнерів, і на рівні суспільства, і на рівні партій. Дискусія про те, чи можемо ми забезпечити можливість проведення виборів чи все ж таки безпекові рішення на сьогоднішній день не мають рішень", — каже Подоляк.

Нагадаємо, що про вибори в Україні "Телеграф" поспілкувався із головою партії "Слуга народу" Оленою Шуляк. Інтерв’ю з нею ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.

Також ми повідомляли про те, що Зеленський назвав умову, за якої вибори відбудуться під час війни.