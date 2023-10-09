Как украинцы относятся к выборам во время войны: опрос дал однозначный ответ

Ситуация несколько изменилась за последние месяцы

В Украине за последние месяцы выросло количество людей, которые уверены, что выборы надо провести даже в условиях военного положения.

Однако, как говорится в результатах опроса Active Group, несмотря на увеличение их количества, подавляющее большинство украинцев все же выступает против.

Так на графике видно, что с августа стало меньше противников проведения выборов — с 76,3% в августе их число снизилось до 67,4% в октябре.

А вот количество сторонников этой идеи выросло с 15,7% в августе до 21,3% в октябре.

Примечательно также то, что большинство украинцев весьма положительно относятся к идее проведения голосования в приложении "Дия", если они все же будут проводиться до окончания войны, однако разрыв тут не настолько большой — 55,9% против 32,7%.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества Телеграфа с компанией Active Group. Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели "SunFlower Sociology".

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся.