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Як українці ставляться до виборів під час війни: опитування дало однозначну відповідь

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Вибори Новина оновлена 09 жовтня 2023, 23:35
Вибори

Ситуація дещо змінилася за останні місяці

В Україні за останні місяці зросла кількість людей, які впевнені, що вибори треба провести навіть за умов воєнного стану.

Однак, як мовиться в результатах опитування Active Group, попри збільшення їх кількості, переважна більшість українців все ж таки виступає проти.

Так на графіку видно, що з серпня поменшало противників проведення виборів — з 76,3% у серпні їх кількість знизилася до 67,4% у жовтні.

А от кількість прихильників цієї ідеї зросла з 15,7% у серпні до 21,3% у жовтні.

Примітно також те, що більшість українців дуже позитивно ставляться до ідеї проведення голосування в додатку "Дія", якщо вони все ж таки будуть проводитися до закінчення війни, проте розрив тут не такий великий — 55,9% проти 32,7%.

Результати цього опитування публікуються у рамках співробітництва Телеграфу із компанією Active Group. Дослідження проведено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі "SunFlower Sociology".

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться.

Теги:
#Україна #Вибори #Опитування