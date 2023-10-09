Як українці ставляться до виборів під час війни: опитування дало однозначну відповідь

Ситуація дещо змінилася за останні місяці

В Україні за останні місяці зросла кількість людей, які впевнені, що вибори треба провести навіть за умов воєнного стану.

Однак, як мовиться в результатах опитування Active Group, попри збільшення їх кількості, переважна більшість українців все ж таки виступає проти.

Так на графіку видно, що з серпня поменшало противників проведення виборів — з 76,3% у серпні їх кількість знизилася до 67,4% у жовтні.

А от кількість прихильників цієї ідеї зросла з 15,7% у серпні до 21,3% у жовтні.

Примітно також те, що більшість українців дуже позитивно ставляться до ідеї проведення голосування в додатку "Дія", якщо вони все ж таки будуть проводитися до закінчення війни, проте розрив тут не такий великий — 55,9% проти 32,7%.

Результати цього опитування публікуються у рамках співробітництва Телеграфу із компанією Active Group. Дослідження проведено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі "SunFlower Sociology".

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться.