"Це вже не Україна": Кличко оскандалився словами про вибори на окупованих територіях (відео)

Мер Києва проти виборів президента до закінчення війни

Мер Києва Віталій Кличко висловився з приводу проведення виборів в Україні у 2024 році. За його словами, складність у тому, що окуповані території "вже не Україна".

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Київ". Київський міський голова додав, що союзники України начебто не наполягають на проведенні виборів.

Він зазначив, що всі розуміють, що терміни наблизилися, але зараз в Україні особлива ситуація.

"Я не чув від західних партнерів про наполягання на виборах в Україні. І поки що в такому стані (війни — ред.) ми знаходимося, вкрай складно, вибори проводити – це буде великий злочин для того, щоби підіграти росіянам", — заявив Віталій Кличко.

Мер Києва додав, що ще одна складність полягає у проведенні виборів на окупованих територіях, які вже начебто не належать Україні.

"Ті території, які окуповані, — вони вже не Україна, тому що там не буде представників", — сказав Віталій Кличко.

Він також додав, що вибори — це не демократія, насправді вона полягає в рівних умовах голосування для всіх.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як українці ставляться до виборів під час війни. У переважної більшості одна думка щодо цього.