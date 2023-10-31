ЗСУ, Зеленський, Рада та Телемарафон: як за рік змінилася довіра до них українців

Абсолютно незмінним залишився рівень довіри українців до волонтерів

Згідно з нещодавнім опитуванням українців, найбільше вони довіряють Збройним силам України та волонтерам. ЗСУ зараз довіряють 94% жителів нашої країни (у травні 2022 року – 98%), а волонтерам – 87% (у травні 2022 року також було 87%).

Про це свідчать результати всеукраїнського телефонного опитування громадської думки "Омнібус", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 30 вересня — 13 жовтня 2023 року. Участь в опитуванні брали 2007 респондентів віком від 18 років та старших, які проживають на території України (у межах, контрольованих владою України до 24 лютого 2022 року).

У прес-релізі нинішні настрої українців порівнюються із настроями на травень 2022 року. Тоді проводилося аналогічне опитування.

Респонденти відповідали на запитання про довіру до певних інституцій. На тлі високої довіри ЗСУ та волонтерам, з травня 2022 року по жовтень 2023 року спостерігається зниження довіри до інституцій центральної влади: з 91% до 76% знизилася довіра президенту, з 74% до 39% – уряду, з 58% до 21% – парламенту.

Графік відповідей на запитання: Наскільки ви довіряєте чи не довіряєте наступним інститутам та організаціям?

"Однак важливо розрізняти ситуацію для уряду та парламенту, де ми бачимо більшість тих, хто вже не довіряє (і баланс довіри-недовіри чітко негативний), і для президента, де переважна більшість продовжує довіряти йому (і баланс довіри-недовіри безперечно позитивний)", — зазначили в КМІС.

Довіра до місцевої влади не змінилася: як і у травні 2022 року, зараз 50% довіряють їм, а 46% – не довіряють. Водночас за період з травня 2022 року до жовтня 2023 року суттєво зменшилася кількість тих, хто довіряє телемарафону "Єдині новини": зараз це 48%, тоді як у минулому опитуванні йому довіряли 69%. При цьому з 12% до 39% збільшилася кількість тих, хто не довіряє телемарафону.

При цьому абсолютна більшість населення довіряє Збройним силам, волонтерам та президенту в усіх регіонах. Довіра до інших інститутів також приблизно однакова у різних регіонах.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українці ставляться до виборів під час війни. Свою думку вони висловили під час опитування.