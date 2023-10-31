ВСУ, Зеленский, Рада и Телемарафон: как за год поменялось доверие к ним украинцев

Абсолютно неизменным остался уровень доверия украинцев к волонтерам

Согласно недавнему опросу украинцев, больше всего они доверяют Вооруженным силам Украины и волонтерам. ВСУ сейчас доверяют 94% жителей нашей страны (в мае 2022 года – 98%), а волонтерам — 87% (в мае 2022 года тоже было 87%).

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского телефонного опроса общественного мнения "Омнибус", проведенного Киевским международный институт социологии (КМИС) 30 сентября — 13 октября 2023 года. Участие в опросе принимали 2007 респондентов от 18 лет и старше, которые проживают на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022 года).

В пресс-релизе нынешние настроения украинцев сравниваются с настроениями на май 2022 года. Тогда проводился подобный опрос.

Респонденты отвечали на вопрос о доверии определенным институциям. На фоне высокого доверия ВСУ и волонтерам, с мая 2022 года по октябрь 2023 наблюдается снижение доверия к институциям центральной власти: с 91% до 76% снизилось доверие президенту, с 74% до 39% – правительству, с 58% до 21% – парламенту.

График ответов на вопрос: Насколько вы доверяете или не доверяете следующим институтам и организациям?

"Однако важно различать ситуацию для правительства и парламента, где мы видим большинство тех, кто уже не доверяют (и баланс доверия-недоверия отчетливо отрицательный), и для президента, где подавляющее большинство продолжают доверять ему (и баланс доверия-недоверия определенно положительный)", — отметили в КМИС.

Доверие к местным властям не изменилось: как и в мае 2022 года, сейчас 50% доверяют им, а 46% – не доверяют. Вместе с тем, за период с мая 2022 года по октябрь 2023 года существенно уменьшилось число тех, кто доверяет к телемарафону "Единые новости": сейчас это 48%, тогда как в прошлом опросе ему доверяли 69%. При этом с 12% до 39% увеличилось количество тех, кто тех, кто не доверяет телемарафону.

При этом, абсолютное большинство населения доверяют Вооруженным силам, волонтерам и президенту во всех регионах. Доверие к другим институтам также примерно одинаково в разных регионах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинцы относятся к выборам во время войны. Свое мнение они выразили в ходе опроса.