"Подыгрывала оккупантам": за Фарион, которая "слила" ФСБ данные студента, возьмется СБУ

Это низость и преступление, которые должны быть наказаны

Ирина Фарион, "сливая" данные крымского студента ФСБ, фактически вмешалась в частную жизнь личности и вызвала угрозу личной безопасности и жизни. Таким образом она совершила преступление и подыграла оккупантам, оказывающим давление на жителей оккупированных территорий с проукраинской позицией.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в СБУ, чтобы они проанализировали действия Фарион и дали свою оценку. Об этом омбудсмен сообщил в Telegram.

Также он напомнил, что Ирина Фарион — народный депутат ВР Украины 7-го созыва и должна знать о важности защиты персональных данных. "Однако этот человек публично предоставил фамилию, имя, место обучения парня, которые позволили россиянам идентифицировать этого студента", — отметил Лубинец.

Ее действия могут иметь и уже имеют последствия, ведь студентом, чьи данные идентифицировали российские спецслужбы, "занимается" оккупационный "Центр борьбы с экстремизмом" российского Министерства внутренних дел.

"Персональные данные в условиях войны — не абстракция, а защита жизни и свободы! (…) Это не только вмешательство в частную жизнь личности, но и вызванная угроза личной безопасности и жизни студента", — отметил Лубинец и добавил, что Фарион с одной стороны совершала уголовное преступление, с другой стороны, подыграла оккупантам. Потому и результат очевиден.

Как следствие, Уполномоченный ВР Украины по правам человека обратился в СБУ.

"…в связи с фактом разглашения конфиденциальной информации обратился в Службу безопасности Украины для надлежащего реагирования! Чтобы действия гражданки Украины проанализировали должным образом и дали юридическую оценку.

Никто не должен пренебрегать безопасностью других граждан", — резюмировал омбудсмен.

Также представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявила, что приложит усилия, чтобы наказать Ирину Фарион за публикацию личных данных проукраинского студента, который учится на временно оккупированном полуострове.

Представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева

"Как Представитель Президента Украины в АР Крым буду совершать действия, чтобы привлечь к ответственности за указанные действия гражданку. Это низость и преступление буду публиковать на всеобщее обозрение сообщение от человека, который пишет тебе с временно оккупированной территории", — написала Ташева.

Фарион отреагировала на информацию о "слиянии" данных студента

В ответ на такие заявления сама Фарион написала, что информация о задержании студента российскими спецслужбами является провокацией. Но прикрылась тем, что не может знать откуда те люди, что пишут ее письма, и которые она публикует. Но, в противовес, в письме студента четко отмечено, что он учится во временно оккупированном Крыму на филолога украинского языка. Последствия указывают на то, что ФСБ хватило сил и ума, чтобы найти парня оперативно.

"Вижу, что распространяются очередная провокация против меня, будто из-за меня задержан какой-то студент. Господа. Не ведитесь на гэбистскую тактику врага. Меня поддерживают сотни людей, и я им за это благодарна. Помимо того, я не могу знать, откуда эти люди. Но я знаю, что только нашей открытой публичной борьбой можем победить врага внутри страны. Сражайтесь — поборете", — написала Фарион.

Это уже второе обращение к правоохранительным органам относительно Ирины Фарион, ведь ранее "Телеграф" сообщал о том, что Дмитрий Лубинец обратился в СБУ и Нацсовет по телевидению и радиовещанию после скандала на фоне высказываний одиозной радикалистки.