Уволят ли Фарион из политехники? В МОН отреагировали на заявления студентов

Окончательное решение принимает Львовская политехника

Министерство образования и науки Украины (МОН) отреагировало на скандал, возникший вокруг одиозного профессора Львовской политехники Ирины Фарион. В министерстве заявили, что поддерживают требования студентов отстранить Фарион с должности.

В МОН выступают против сотрудничества с людьми, которые не уважают защитников и защитниц, но подчеркнули, что решение о назначении и увольнении работников принимает вуз. Такой ответ на журналистский запрос Суспильному направили из Министерства образования и науки Украины.

Свою позицию МОН обосновывают тем, что, кроме образовательной функции, университеты еще преследуют цель формирования личности и мировоззрения студента. Преподаватели должны не только передавать знания молодежи, но и воспитывать уважение фундаментальных ценностей — достоинства человека и уважения украинских защитников и защитниц. Для этого вузы должны принимать в штат преподавателей, которые сами являются носителями таких идей.

"Министерство поддерживает требования студентов к ЗВО (учреждения высшего образования — ред.) не сотрудничать с людьми, которые не разделяют фундаментальные ценности, таких как достоинство человека и уважение наших защитников и защитниц", — говорится в ответе на запрос.

В Министерстве образования и науки добавили, что вузы самостоятельно назначают и отстраняют от должности преподавателей и работников образования. Поэтому университеты несут ответственность за то, чтобы эти люди были "не только квалифицированными специалистами, но и людьми высоких ценностных ориентиров и моральных убеждений".

Однако руководитель центра коммуникаций Львовской политехники Наталья Павлишин сообщила Суспильному, что позиция вуза, обнародованная вечером, 7 ноября, неизменна. В заявлении говорится, что Львовская политехника не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне университета.

Напомним, что на фоне языкового скандала, спровоцированного Ириной Фарион, которая высказалась против русскоязычных бойцов "Азова", Уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в правоохранительные органы и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания по поводу проверки указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования.