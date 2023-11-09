Чи звільнять Фаріон з політехніки? У МОН відреагували на заяви студентів

Остаточне рішення має ухвалювати Львівська політехніка

Міністерство освіти та науки України (МОН) відреагувало на скандал, який виник навколо одіозної професорки Львівської політехніки Ірини Фаріон. У міністерстві заявили, що підтримують вимоги студентів усунути пані Фаріон з посади.

У МОН виступають проти співпраці з людьми, які не поважають захисників та захисниць, але наголосили, що рішення щодо про призначення та звільнення працівників ухвалює виш. Таку відповідь на журналістський запит Суспільному надіслали з Міністерства освіти та науки України.

Свою позицію МОН обґрунтовують тим, що, окрім освітньої функції, університети ще мають на меті формування особистості та світогляду студента. Тож викладачі повинні не лише передавати знання молоді, а й виховувати повагу до фундаментальних цінностей — гідності людини та поваги до українських захисників та захисниць. Для цього виші мають приймати до штату тих викладачів, які самі є носіями таких ідей.

"Міністерство підтримує вимоги студентів до ЗВО (заклади вищої освіти — ред.) не співпрацювати із людьми, які не розділяють фундаментальні цінності, як-от гідність людини й повага до наших захисників та захисниць", — йдеться у відповіді на запит.

У Міністерстві освіти та науки додали, що саме виші самостійно призначають та звільняють з посади викладачів і працівників освіти. А тому університети несуть відповідальність за те, щоб ці люди були "не тільки кваліфікованими спеціалістами, але й людьми високих ціннісних орієнтирів та моральних переконань".

Проте керівниця центру комунікацій Львівської політехніки Наталія Павлишин повідомила Суспільному, що позиція вишу, яку оприлюднили ввечері, 7 листопада, є незмінною. У заяві йдеться про те, що Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом.

Нагадаємо, що на тлі мовного скандалу, спровокованого Іриною Фаріон, яка висловилась проти російськомовних бійців "Азову", Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до правоохоронних органів та Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування.