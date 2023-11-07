Орлиця проти російськомовних. ТОП-8 скандалів Ірини Фаріон

Одіозна мовознавиця не добирає слів при описі російськомовних, чим викликає на себе гнів

Мовознавиця Ірина Фаріон потрапила у черговий скандал, цього разу вона розгнівалася, що бійці "Азову" та 3-ї ОШБр спілкуються російською мовою. Та додала, що не може назвати їх українцями. ЇЇ висловлювання викликали обурення як азовців, так і омбудсмена Дмитра Лубінця, що вирішив звернутися до поліції та СБУ.

Пізніше Фаріон підкинула хмизу у вогонь заявою, що воювати за Україну – це не заслуга, а обов'язок, а також назвала російськомовних захисників "москворотими". Наразі сторінка Фаріон у Facebook заблокована.

Фаріон заблокована у Facebook

"Телеграф" згадує усі скандали за участі Ірини Фаріон, які викликає обговорення останнім часом.

Полонені азовці

Це не перша конфронтація Фаріон з військовими, у жовтні 2022 року в інтерв’ю Наталі Влащенко висловилася про російськомовних захисників. Фаріон зауважила, що російськомовні були й серед звільнених із полону азовців та наголосила, мову слід учити. Мовляв, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний чудово говорить українською, президент Володимир Зеленський також її вивчив.

Критику викликало таке речення: "Тепер їх з полону визволили слава Богу не всіх залишається 80 % у полоні".

Похвалилась, що її онук б'є російськомовних дітей

У січні 2023 року Фаріон досить своєрідно підняла тему російською мови в дитсадках і зробила це таким чином, що це викликало скандал. Вона розповіла, що її трирічний онук Дмитрик у дитячому садочку навчав російськомовних дітей говорити українською "маленькими кулачками".

"Чому мій Дмитрик, внук, якому 3,5 роки, заходячи в дитячий садок, бачить перед собою якогось Грішу, який до нього каже "прівєт". І мій онук мусить його вчити з допомогою свого маленького кулачка української мови. Тому що дитина приходить знервована до хати й каже: "Бабусю, в садочку є "москаль"!" А бабуся каже, що "москаля" треба знищувати". І Дмитрик знищує "москаля", він йому ставить щелепу, правильний прононс. Всі ці "радітєлі", які сюди приїхали зі своїми москворотими чадами, мають розуміти, що їхній "ребенок" – не "ребенок". Це дитина, яка має в дитячому садку говорити державною мовою, аби ця моя дитина не набиралася бліх московського язика. Якщо тобі не подобається це, які проблеми? Сів на танк з буквою "Z" чи "V" зі своїм виплодком і гебанув звідси", – заявила Фаріон.

Маріупольці самі винні

У квітні 2022 року Фаріон критикували через слова щодо металургійного заводу імені Ілліча у Маріуполі. Вона писала, що "кати прийшли", оскільки "завод має назву ката".

"Кати прийшли", оскільки "завод має назву ката"

А у березні 2023 року Фаріон в інтерв'ю Еммі Антонюк заявила, що все, що відбувається в Маріуполі — це карма і наслідок поведінки містян.

"Це кармічність. Є закон, який називається детермінізм. Карма – це східне поняття, а є наше, яке виросло з латинського терміна "детермінізм" – причина та наслідок. Все, що ми зараз маємо – це причина та наслідки".

Вона згадала, що українці на виборах неодноразово підтримували проросійських політиків, зокрема Деркача, Киву та медведчука. У відповідь на це журналістка зазначила, що у війні винна росія.

"Та ви що, росія винна? А вони мозок по дорозі загубили. Вони йшли й у них витекли мізки по дорозі… Людина має навчитися відповідати за свої вчинки. Вони 30 років убивали українців в Україні та здобули війну. Це ваша кармічність", — заявила Фаріон.

Фаріон проти Кароль

У березні 2022 року Фаріон в інтерв'ю авторці Youtube-каналу Dorothy Аліні Доротюк різко висловилася щодо співачки Тіни Кароль, заявивши, що у неї "курячі мізки". Зокрема, вона згадала про пост Кароль, у якому співачка зазначила, що після війни "в Україну переїдуть на постійне місце проживання багато культурних діячів, меценатів, бізнесменів. Зокрема й з росії". Ця фраза обурила Фаріон і вона заявила:

"Такі, як Кароль, це дуже примітивні істоти. Я не слухаю того, що вона співає. Це люди з витеклим мозком. Люди з відсутністю національної гідності. Люди, які просто заробляли тут гроші. Це крах моралі, це заперечення християнства, тому що християнство каже: "Нехай ваша любов буде не лицемірна, любіть добро і ненавидьте зло. А вони закликають забути зло. Ми вже забули зло у Батурині, ми забули знищення Запорізької Січі. Забули зло Голодомору та розстріл інтелігенції. І що Кароль хоче, щоб її сина розстріляли?! Зло повертається, якщо його не знищити. У неї курячі мізки".

Образа спортсменів

У серпні 2021 року Фаріон назвала олімпійську чемпіонку Ярославу Магучіх "біосміттям" через її фото на Олімпіаді з російською суперницею. На її думку, знімком з росіянкою спортсменка "підтвердила тезу путіна про один народ". Після цього поліція завела справу на Фаріон за розпалювання національної ворожнечі. Дісталося і письменниці Ларисі Ніцой, яка обізвала футболістів "конченими московитами" за те, що збірна не включила до плейлиста жодної української пісні.

Поєдинок з Гордоном

У березні 2019 року після інтерв'ю виданню Politeka, у якому Гордон сказав, що не любить Степана Бандеру, Ірина Фаріон назвала його ворогом, який має "здохнути в диких муках", і підкреслила, що вбитий у Києві у 2015 році журналіст Олесь Бузина "зачекався". Аналогічну заяву опублікував у Facebook і її однопартієць, заступник голови Кіровоградської облради Ігор Степура. Гордон у відповідь заявив, що погрози з можна розцінювати як заклики до його вбивства і звернувся до глав МВС, СБУ та ГПУ і також закликав відреагувати на цю ситуацію на той час діючого президента Петра Порошенка.

Пост Фаріон про Гордона з часом був видалений, проте лишився скріншот

"Гібриди і ренегати"

У 2018 році Фаріон назвала російськомовних українців "гібридами" і "зрадниками" в ефірі телеканалу "Нова Волинь".

"Оці російськомовні українці – це найбільша проблема України. Це відступники, це зрадники, це ренегати, це люди, батьки яких були замордовані, очевидно. Це батьки тих людей їм поламали хребти. То випростуйте свої хребти! А хто вам сьогодні заважає вивчити українську мову? Ваша тупість? Ваш примітивізм? Ваш конформізм?", – сказала вона.

Вона додала, що по нашій святій землі ходять українці, які не знають мови Тараса Шевченка, і вони — моральні каліки.

Членство у компартії

Попри радикальну позицію щодо всього радянського та російського, Фаріон свого часу була членом компартії. Так, у 2013 році ЗМІ поширили повідомлення з посиланням на архівні документи, що Фаріон була членом КПРС. Вона виправдала це поясненням, що "вступила в лайно з мотивів кар’єрного зростання":

"У 1988 році винятково з мотивів наукового кар’єрного зростання я вступила у це лайно, а у 1989 році відразу за рік я з цього лайна вийшла".

Раніше Ірина Фаріон в інтерв’ю "Телеграфу" стала на захист суржику. Вона пояснила, що суржик – це не шлях до московської мови, це реверсний процес.