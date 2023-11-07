Фаріон догралась? Мовний омбудсман звернувся до СБУ через скандал

Дискримінація та дискредитація будь-кого в Україні заборонена

На тлі мовного скандалу, спровокованого Іриною Фаріон, яка висловилась проти російськомовних бійців "Азову", Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до громадськості. Він зазначив, що дискримінація та дискредитація не припустимі та заборонені законом.

Необхідні заходи, як зазначив омбудсман, будуть вжиті, адже він звернувся до правоохоронних органів та Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Про це Дмитро Лубінець повідомив у своєму Telegram.

Хоча омбудсман і не конкретизував, кого саме має на увазі під особою, яка розпалює ворожнечу, але можна дійти висновку, що йдеться саме про Ірину Фаріон. Крім того, він звернув увагу на те, що у Збройних Силах України служать та захищають Україну чоловіки і жінки з різних груп суспільства, різних національних спільнот, різного віросповідання та переконань, різного місця проживання тощо.

А небажана для певних осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери – це утиск, форма дискримінації, що заборонена чинним законодавством України.

"Особисто звернувся до відповідних органів державної влади — Національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування", — додав Лубінець.

Як він зауважив, порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками — карається відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України.

Також омбудсман закликав усіх, особливо публічних осіб, свідомо ставитися до ідей та поглядів, які вони транслюють, а медіа — відповідально ставитися до інформації, яку поширюють.

"Дискримінація та дискредитація будь-кого в Україні заборонена", — резюмував Лубінець.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що одіозна українська громадська діячка та екснардепка Ірина Фаріон, яка потрапила у гучний скандал, вирішила виправдатися та опублікувала нову заяву щодо бійців ЗСУ, і, зокрема, бійців "Азова". Вона заявила, що воювати за Україну — це не заслуга.