"Воювати за Україну – не заслуга": Фаріон зробила нову заяву

Ексдепутатка запропонувала російськомовним військовим їхати в росію

Одіозна українська громадська діячка та екснардепка Ірина Фаріон, яка потрапила у гучний скандал, вирішила виправдатися та опублікувала нову заяву щодо бійців ЗСУ, і, зокрема, бійців "Азова". Вона заявила, що воювати за Україну — це не заслуга.

Громадська діячка написала, що мовою Збройних сил та інших військових формувань є державна. Новий пост вона опублікувала у своєму Telegram – каналі.

Фаріон заявила, що захищати державу є святим конституційним обов’язком кожного громадянина.

"Хто цього не робить, має бути покараний за ухилянтство. Воювати хоч у яких підрозділах — це не означає придбати індульгенцію на зневагу до державної української мови. Тих, що не знають державної мови, хоч хто вони, — зневажають. І гидують ними", — написала громадська діячка.

На її думку, говорити в українському війську "московською мовою — це постійно створювати небезпеку для побратимів, які цілком слушно кожного москворотого мають сприймати за ворога. Бо для пуйла українська мова небезпечніша за українську зброю".

Фаріон додала, що "виправдувати москворотих у війську — віддаляти нашу перемогу або ще гірше — воювати за єврорашу". І додала, що треба вивчати мову. Тим, хто цього робити не хоче, вона запропонувала їхати до росії.

Її нова заява викликала безліч незадоволених коментарів в інтернеті.

Нагадаємо, що одіозний мовознавець та колишній народний депутат від "Свободи" Ірина Фаріон заявила, що не вважає українцями тих військових ЗСУ, які розмовляють російською мовою, і порадила їм називати себе "російськими".

Раніше "Телеграф" повідомив, що бійці "Азову" відреагували цю заяву. Так майор ЗСУ Максим Жорін у своєму telegram-каналі вперше оприлюднив посаду російською мовою.