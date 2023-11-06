"Ніхто тобі не давав права відкривати рота": у 3-й ОДШБ різко відповіли на випади Фаріон у бік російськомовних воїнів

Скандал через висловлювання екснардепа набирає обертів

Одіозна українська громадська діячка та екснардеп Ірина Фаріон потрапила у новий скандал, образивши бійців "Азова". Проте відповідь не змусила довго чекати.

Так майор ЗСУ, заступник командира 3-ї Окремої штурмової бригади та колишній командир полку "Азов" Максим Жорін у своєму telegram-каналі вперше оприлюднив пост російською мовою.

"Ніхто тобі не давав права відкривати рота у бік бійців Азова, Третьої штурмової чи будь-якого іншого підрозділу української армії", — написав він, звертаючись до Фаріон.

Крім того, він висловив думку, що правоохоронним органам уже давно варто було б зайнятися її діяльністю, яка, за словами Жоріна, розколює суспільство за методичками ФСБ.

Як повідомлялося раніше, 6 листопада Фаріон під час розмови з журналісткою Яніною Соколовою заявила, що не може вважати бійців "Азова" або 3-ї штурмової бригади українцями через те, що серед них багато людей, які говорять російською.

Після того як у мережі з цього приводу розпочався скандал, Фаріон назвала своїх хейтерів "бидломасою" та сміттям.