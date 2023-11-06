В обличчя хейтерів вона тикає ст. 29 Кримінального Кодексу України

Ірина Фаріон, яка оскандалилася своїми коментарями про героїв російськомовних героїв "Азову", відреагували на хейт з не меншим "запалом". Користувачів мережі, які захейтили радикалістку, вона назвала "бидломасою" та сміттям.

Про це Фаріон написала у своєму Telegram-каналі, де і був основний шквал хейту. Свою думку вона не планує змінювати.

"Нарід. Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ — українська, ст. 29.

Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. Суки і далі служать путіну. Він вам, бидло, аплодує. А нам своє робити", — пише хейтерам Ірина Фаріон.

В обличчя хейтерів пані Фаріон тикає ст. 29 Кримінального Кодексу України. Стаття передбачає, що мовою статутів, документації, діловодства, команд та іншого статутного спілкування у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства, є державна мова.

Кількість дизлайків на цьому "зверненні" зростає пропорційно до кількості переглядів: при 9752 переглядах 9480 дизлаків. Вподомали публікацію при понад 9700 переглядах лише 200 користувачів.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про те, як Арестович із сарказмом запропонував заборонити всім російськомовним українцям захищати Україну від російських окупантів. Цю "геніальну ідею" він озвучив, коментуючи мовний скандал із таксистом, який відмовився говорити з пасажирками українською мовою та назвав їх "хворими людьми". У мережі вкрай негативно відреагували на його чергову скандальну заяву.