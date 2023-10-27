"Вам повістка". Мовний скандал у Києві отримав несподіване продовження

Конфлікт продовжує набирати обертів

У Києві водій таксі Bolt принципово не захотів спілкуватися з клієнтками українською мовою, назвав жінок "хворими людьми" та висадив їх із автомобіля. Після цього спалахнув мовний скандал, який отримав раптове продовження.

Як виявилося, чоловіка не лише звільнили з компанії Bolt, а й вручили йому повістку. Про це стало відомо у п’ятницю, 27 жовтня, із повідомлення громадського діяча та політичного експерта Андрія Смолія.

Так, Андрій Смолій заявив, що таксисту, який відмовився розмовляти з пасажирками державною мовою, було вручено повістку. Чоловік, за словами громадського діяча, вже понад півроку переховувався від співробітників ТЦК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на мовний скандал, що стався у Києві між пасажирками та водієм таксі Bolt, відреагував Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Омбудсмен заявив, що чоловіку не вдасться уникнути покарання.

Після цього представники компанії Bolt повідомили, що водія було вирішено звільнити та назавжди заблокувати його обліковий запис у додатку сервісу перевезень.

Відповідь компанії Bolt

Однак після цього мовний скандал почав набирати нові оберти, оскільки за таксиста вирішили заступитися Олексій Арестович та депутат від ОПЗЖ Юрій Бойко. Вони повідомили у своїх соцмережах, що готові морально та фінансово підтримати водія, а також допомогти йому з працевлаштуванням.

Ця заява викликала суспільний резонанс, а громадський діяч Андрій Смолій на своїй сторінці у Facebook звернувся до СБУ з проханням звернути увагу на висловлювання Арестовича, який називає виконання Закону України "мовним Талібаном".