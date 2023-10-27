"Вам повестка". Языковой скандал в Киеве получил неожиданное продолжение

Конфликт продолжает набирать обороты

В Киеве водитель такси Bolt принципиально не захотел общаться с клиентками на украинском языке, назвал женщин "больными людьми" и высадил их из автомобиля. После этого разгорелся языковой скандал, который получил внезапное продолжение.

Как оказалось, мужчину не только уволили из компании Bolt, но и вручили ему повестку. Об этом стало известно в пятницу, 27 октября, из сообщения общественного деятеля и политического эксперта Андрея Смолия.

Так, Андрей Смолий заявил, что таксисту, который отказался разговаривать с пассажирками на государственном языке, была вручена повестка. Мужчина, по словам общественного деятеля, уже более полугода скрывался от сотрудников ТЦК.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что на языковой скандал, который произошел в Киеве между пассажирками и водителем такси Bolt, отреагировал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Омбудсмен заявил, что мужчине не удастся избежать наказания.

После этого представители компании Bolt сообщили, что водителя было решено уволить и навсегда заблокировать его аккаунт в приложении сервиса перевозок.

Ответ компании Bolt

Однако после этого языковой скандал начал набирать новые обороты, так как за таксиста решили вступиться Алексей Арестович и депутат от ОПЗЖ Юрий Бойко. Они сообщили в своих соцсетях, что готовы морально и финансово поддержать водителя, а также помочь ему с трудоустройством.

Данное заявление вызвало общественный резонанс, а общественный деятель Андрей Смолий на своей странице в Facebook обратился к СБУ с просьбой обратить внимание на высказывания Арестовича, который называет исполнение Закона Украины "языковым Талибаном".