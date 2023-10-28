Заговорив українською, але не вибачився: таксист, який потрапив у мовний скандал у Києві, записав звернення (відео)

Конфлікт продовжує посилюватись

У суботу, 28 жовтня, в соцмережах з’явилося відео, в якому таксист, який потрапив у мовний скандал, дає свій коментар. Чоловік невміло розмовляє українською та намагається пояснити ситуацію.

Відео зі зверненням таксиста опублікував Телеграм-канал "Агент України", який демонструє свій контент лише підписникам. На відео чоловік помітно нервує і не може зосередитись.

Водій таксі Bolt заявляє про те, що він "не ховається і живе у себе вдома", а також каже, що він така сам "людина як і всі". Чоловік на відео нервує, плутає слова та невміло розмовляє українською мовою. Він говорить про те, що вдячний усім за підтримку та розуміння.

Відеозвернення чоловіка негативно сприйняли у соцмережах та пересічні українці вважають, що його насильно змусили сказати цей текст "на камеру".

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві водій таксі Bolt принципово не захотів спілкуватися з клієнтками українською мовою, назвав жінок "хворими людьми" та висадив їх з автомобіля. Після цього спалахнув мовний скандал, який отримав раптове продовження.

Однак після цього мовний скандал почав набирати нові оберти, оскільки за таксиста вирішили заступитися Олексій Арестович та депутат від ОПЗЖ Юрій Бойко. Вони повідомили у своїх соцмережах, що готові морально та фінансово підтримати водія, а також допомогти йому з працевлаштуванням.

Ця заява викликала громадський резонанс, а громадський діяч Андрій Смолій на своїй сторінці у Facebook звернувся до СБУ з проханням звернути увагу на висловлювання Арестовича, який називає виконання Закону України "мовним Талібаном".

Як виявилося, чоловіка не лише звільнили з компанії Bolt, а й вручили йому повістку. Про це стало відомо у п’ятницю, 27 жовтня, із повідомлення громадського діяча та політичного експерта Андрія Смолія.