Заговорил на украинском, но не извинился: таксист, попавший в языковой скандал в Киеве, записал обращение (видео)

Конфликт продолжает усугубляться

В субботу, 28 октября, в соцсетях появилось видео, в котором таксист попавший в языковой скандал дает свой комментарий. Мужчина неумело разговаривает на украинском и пытается объяснить ситуацию.

Видео с обращением таксиста опубликовал Телеграм-канал "Агент Украины", который демонстрирует свой контент лишь подписчикам. На видео мужчина заметно нервничает и не может сосредоточиться.

Водитель такси Bolt заявляет о том, что он "не прячется и живет у себя дома", а также говорит, что он такой же "человек как и все". Мужчина на видео нервничает, путает слова и неумело разговаривает на украинском языке. Он говорит о том, что благодарен всем за поддержку и понимание.

Видеообращение мужчины негативно восприняли в соцсетях и украинцы посчитали, что его насильно заставили сказать этот текст "на камеру".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве водитель такси Bolt принципиально не захотел общаться с клиентками на украинском языке, назвал женщин "больными людьми" и высадил их из автомобиля. После этого разгорелся языковой скандал, который получил внезапное продолжение.

Однако после этого языковой скандал начал набирать новые обороты, так как за таксиста решили вступиться Алексей Арестович и депутат от ОПЗЖ Юрий Бойко. Они сообщили в своих соцсетях, что готовы морально и финансово поддержать водителя, а также помочь ему с трудоустройством.

Данное заявление вызвало общественный резонанс, а общественный деятель Андрей Смолий на своей странице в Facebook обратился к СБУ с просьбой обратить внимание на высказывания Арестовича, который называет исполнение Закона Украины "языковым Талибаном".

Как оказалось, мужчину не только уволили из компании Bolt, но и вручили ему повестку. Об этом стало известно в пятницу, 27 октября, из сообщения общественного деятеля и политического эксперта Андрея Смолия.