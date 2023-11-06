В лицо хейтеров она тычет ст. 29 Уголовного Кодекса Украины

Ирина Фарион, оскандалившаяся своими комментариями о русскоязычных героях "Азова", отреагировали на хейт с не меньшой "пылкостью". Пользователей сети, захейтивших радикалистку, она назвала "быдломасой" и мусором.

Об этом Фарион написала в своем Telegram-канале, где и происходил основной шквал хейта. Свое мнение она не собирается менять.

"Народ. Быдломасса имеет припадок от моей правды об уклоняющихся и москворотых быках, порочащих ВСУ. Граждане до сих пор не изучили, что язык ВСУ — украинский, ст.

Спасибо всем ненавистникам. Вы мусор, который выгребем из страны неизбежно. В противном случае война будет вечно. Суки и дальше служат путину. Он вам, быдло, аплодирует. А нам свое делать", — пишет хейтерам Ирина Фарион.

В лицо хейтеров Фарион тычет ст. 29 Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает, что языком уставов, документации, делопроизводства, команд и другого уставного общения в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях, созданных в соответствии с законодательством, государственный язык.

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Напомним, что ранее Телеграф писал о том, как Арестович с сарказмом предложил запретить всем русскоязычным украинцам защищать Украину от российских оккупантов. Эту "гениальную идею" он озвучил, комментируя языковой скандал с таксистом, который отказался говорить с пассажирками на украинском языке и назвал их "больными людьми". В сети крайне негативно отреагировали на очередное скандальное заявление.