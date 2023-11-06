"Никто тебе не давал права открывать рот": в 3-й ОДШБ резко ответили на выпады Фарион в сторону русскоговорящих воинов

Скандал из-за высказываний экс-нардепа набирает обороты

Одиозная украинская общественная деятельница и экс-нардеп Ирина Фарион попала в новый скандал, оскорбив бойцов "Азова". Однако ответ не заставил себя долго ждать.

Так майор ВСУ, заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады и бывший командир полка "Азов" Максим Жорин в своем telegram-канале впервые обнародовал пост на российском языке.

"Никто тебе не давал права открывать рот в сторону бойцов Азова, Третьей штурмовой или любого другого подразделения украинской армии", — написал он, обращаясь к Фарион.

Кроме того, он выразил мнение, что правоохранительным органам уже давно стоило бы заняться ее деятельностью, которая, по словам Жорина, раскалывает общество по методичкам ФСБ.

Как сообщалось ранее, 6 ноября Фарион во время разговора с журналисткой Яниной Соколовой заявила, что не может считать бойцов "Азова" или 3-й штурмовой бригады украинцами из-за того, что среди них много людей, говорящих на российском.

После того как в сети по этому поводу начался скандал, Фарион назвала своих хейтеров "быдломасой" и мусором.