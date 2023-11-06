Многие украинцы не подбирали слов в ответ

Одиозная украинская общественная деятельница и экс-нардеп Ирина Фарион, которая агрессивно продвигает дерусификацию, оскандалилась своим новым высказыванием о героях. По её словам, она не может назвать бойцов "Азова" украинцами.

Об этом она заявила во время беседы с популярной украинской телеведущей Яниной Соколовой. Так, в один из моментов интервью с Фарион по поводу языка, журналистка окликнула экс-нардепку и сказала, что не может называть "ка***ами", например, бойцов "Азова" или 3 штурмовой бригады из-за того, что часть и них разговаривает на русском ведь это "несправедливо".

В ответ на это последовал довольно резкий ответ от Фарион с заявлением, что она в свою очередь "не может их назвать украинцами".

"Я категорически этого не принимаю. У меня вопрос к ним. Что вам мешает, когда вы такие мощные? И вы такие очень умные. Что вам мешает выполнять 29-ую статью Закона о ВС Украины? Парни, вы знаете, что такое дисциплина в армии? Если в армии нет дисциплины, то нет армии — это сброд. Я не могу назвать их украинцами, если они не разговаривают на украинском. Пускай себя назовут русскими. Почему они такие очумевшие? Они такие патриоты, то покажите свой патриотизмы — выучите язык Тараса Шевченка", — заявила Фарион.

Стоит отметить, что после таких слов в сети начался настоящий скандал. Многие украинцы не подбирали слов из-за оскорбления наших воинов.

Ранее мы писали о том, что в Харькове посреди войны разгорелся языковой скандал.