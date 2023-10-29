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"Будет ее мальчиком-танцором?": Лобода готова взять на работу таксиста Bolt, отказавшегося говорить на украинском (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Лобода решила вступиться Новость обновлена 29 октября 2023, 14:14
Лобода решила вступиться. Фото Коллаж

Опальная певица вступилась за мужчину вслед за Арестовичем и Бойко

Скандальная певица Светлана Лобода решила пожалеть таксиста Bolt, который недавно попал в языковой скандал с пассажирками в Киеве. Со слов артистки, она готова взять на работу мужчину, который отказывается говорить на украинском языке.

Об этом Лобода заявила в сторис Инстаграма. Она подписала свежее видеообращение таксиста, который неумело разговаривает на государственном языке и ни перед кем не извиняется.

В сети смеются от "защитницы", особенно позабавила ситуация украинского активиста и волонтера Сергея Стерненко. "Похоже, у рус**вой агентуры прошло указание качать активно языковую тему. Бойко, Арестович, Лобода", — подколол артистку блогер на своем Телеграм-канале.

таксист в машине
  • "Будет ее мальчиком-танцором?"
  • "Пусть Светочка потом не обижается на буллинг в ее сторону"
  • "Если не ходить на ее концерты, то, видимо, он ее возьмет на работу"

Также есть и те украинцы, которые возмущены поведением Лободы. Напомнили и ее некрасивое поведение с молодой харьковчанкой — Лобода унизила девушку, выступающую против концерта артистки, которая продолжала зарабатывать рубли до 2022 года.

  • "Этой лабуде было мало, что она унижала девушку на своем выступлении в Харькове, открыто выразив (пришла с плакатом) свою позицию к ней. Очень легко лобода пережила предпринятые ею противоправные действия по отношению к подростку. Поэтому и сейчас надеется что все у нее будет хорошо"

Напомним, что ранее за таксиста решили вступиться Алексей Арестович и депутат от ОПЗЖ Юрий Бойко. Данное заявление вызвало общественный резонанс, а общественный деятель Андрей Смолий обратился к СБУ с просьбой обратить внимание на высказывания Арестовича, который называет исполнение Закона Украины "языковым Талибаном". Позже стало известно, что оскандалившегося таксиста не только уволили из компании Bolt, но и вручили ему повестку.

Теги:
#Лобода #Таксист #Bolt #языковой скандал