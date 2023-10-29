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"Буде її "мальчіком-танцюристом?": Лобода готова взяти на роботу таксиста Bolt, який відмовився говорити українською (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Лобода вирішила вступитися Новина оновлена 29 жовтня 2023, 14:14
Лобода вирішила вступитися. Фото Колаж

Опальна співачка заступилася за чоловіка вслід за Арестовичем і Бойком

Скандальна співачка Світлана Лобода вирішила пожаліти таксиста Bolt, який нещодавно потрапив у мовний скандал із пасажирками у Києві. За словами артистки, вона готова взяти на роботу чоловіка, який відмовляється говорити українською мовою.

Про це Лобода заявила у сторіс Інстаграму. Вона підписала свіже відеозвернення таксиста, який невміло розмовляє державною мовою і ні перед ким не просить вибачення.

У мережі сміються від "захисниці", особливо потішила ситуація українського активіста та волонтера Сергія Стерненка. "Схоже, у ру**явої агентури пройшла вказівка качати активно мовну тему. Бойко, Арестович, Лобода", — підколов артистку блогер на своєму Телеграм-каналі.

таксист у машині
  • "Буде її "мальчіком-танцюристом?"
  • "Хай Свэточка потім не ображається на булінг в її сторону"
  • "Якщо не ходити на її концерти, то тоді мабуть він її візьме на роботу"

Також є й ті українці, які обурені поведінкою Лободи. Нагадали і її негарну поведінку з молодою харків’янкою — Лобода принизила дівчину, яка виступала проти концерту артистки, що продовжувала заробляти рублі до 2022 року.

  • "Цій лабуді було мало, що вона принижувала дівчину на своєму виступі в Харкові, яка відкрито висловивши (прийшла з плакатом) свою позицію до неї. Дуже легко лобода пережила вчинені нею протиправні по відношенню до підлітка. Тому і зараз має надію, що все в неї буде добре"

Нагадаємо, що раніше за таксиста вирішили заступитися Олексій Арестович та депутат від ОПЗЖ Юрій Бойко. Ця заява викликала громадський резонанс, а громадський діяч Андрій Смолій звернувся до СБУ з проханням звернути увагу на висловлювання Арестовича, який називає виконання Закону України "мовним Талібаном". Пізніше стало відомо, що таксиста, що оскандалився, не тільки звільнили з компанії Bolt, але і вручили йому повістку.

Теги:
#Лобода #Таксист #Bolt #мовний скандал