Наркотики, кома і самотність: як жив Меттью Перрі, який помер за дивних обставин

ЗМІ повідомляють, що 54-річний актор міг потонути у джакузі

У суботу, 28 жовтня, після 16.00 американського актора Меттью Перрі знайшли мертвим у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Зірки популярного в 90-х серіалу "Друзі" не стало на 55 році життя, яке у чоловіка було хоч і успішне, але пов’язане з алкоголізмом та наркотиками.

Майбутня зірка з’явився на світ 19 серпня 1969 року у Вільямстауні, штат Массачусетс, США. Його кар’єра в голлівудській індустрії почалася в середині 1980-х років, проте успішним дебютом стала його роль Чендлера Бінга в культовому американському ситкомі "Друзі", який був випущений з 1994 по 2004 рік, і включав 236 епізодів.

Разом з Перрі здобули славу і його колеги по ситкому — актори Метт Леблан, Девід Швіммер та актриси Дженніфер Еністон, Кортні Кокс та Ліза Кудроу. Сам проєкт отримав низку нагород, у тому числі "Еммі" та "Золотий глобус".

Меттью Перрі — одна із зірок "Друзів". Фото: Getty Images

2021 року британський телеведучий, актор і співак Джеймс Корден провів возз’єднання зірок серіалу "Друзі" через 17 років після виходу в ефір останнього епізоду американського шоу. Під час зйомок усі актори виконали культову пісню "Друзів" — I’ll Be There For You. Крім серіалу Перрі брав участь в інших проєктах, наприклад, картинах "Дев’ять ярдів" і "Татові знову 17".

Актори "Друзів" та ведучий Джеймс Корден. Фото: Getty Images

Стосунки та самотність

Крутив роман із голлівудською красунею Джулією Робертс. Дітей в актора не було. Останні його романи були недовговічними. Найдовші стосунки у Меттью були з літературною агенткою Моллі Гервіц — вони тривали три роки. Пара навіть побралася, але пізніше актор заявив про розставання.

Меттью Перрі та Джулія Робертс разом зіграли у "Друзях". Фото: Getty Images

Меттью Перрі зі своєю колегою з "Друзів" Кортні Кокс. Фото: Getty Images

Наркотики, алкоголізм та кома

У 2022 році випустив автобіографічну книгу "Друзі, коханці та велика жахлива річ", де відверто розповів про проблеми зі здоров’ям через свою залежність від наркотиків та алкоголізму в минулому. Фрагмент із The Times: "За все життя я проходив детоксикацію більше 25 разів. Вперше це було у 26 років. У мене була сильна залежність від вікодину".

У журналі People у жовтні минулого року було опубліковано інтерв’ю з Перрі, в якому він розповів, що він мало не помер від передозування. Він перебував у комі два тижні під наглядом лікарів. Також він поділився інформацією про те, що через розрив товстої кишки йому довелося перенести майже півтора десятка операцій. Йому довелося використовувати калоприймач протягом дев’яти місяців.

Меттью Перрі сильно змінився через наркотики та алкоголь. Фото: Getty Images

Торік Перрі заявляв, що витратив близько 9 мільйонів доларів на те, щоб стати тверезим, і зрештою здобув перемогу. Зірка не вживав наркотиків та алкоголю з травня 2021 року.

Смерть Меттью Перрі

У суботу, 28 жовтня, актора знайшли мертвим у його будинку в американському місті Лос-Анджелес. Трагедія сталася у джакузі, і, згідно з інформацією з правоохоронних джерел, на місці події не було виявлено наркотиків. Наразі ведеться розслідування. За даними TMZ, актор міг потонути.

"Нам розповіли, що Меттью повернувся додому десь вранці…, і незабаром після цього він відправив свого помічника за дорученням. Нам сказали, що коли помічник повернувся приблизно через дві години, він побачив, що Меттью не відповідає… і подзвонив у 911... Наші джерела кажуть, що перші служби швидкого реагування прибули на виклик через зупинку серця. Незрозуміло, де саме це сталося", – йдеться у матеріалі.

