Після новини про розлучення з Віллом Смітом: Джада Пінкетт-Сміт показала ультракоротку стрижку (фото)

Актриса живе окремо від зірки "Поганих хлопців" уже 7 років

Після буму розлучень серед відомих в Україні особистостей, наприклад, Віри Брежнєвої з Костянтином Меладзе та снайперки Євгенії Емеральд з Євгеном Стипанюком, днями стало відомо про розлучення голлівудської пари — Вілла Сміта та Джади Пінкетт-Сміт.

В інтерв’ю для people американська актриса заявила, що не живе з чоловіком вже понад 7 років, але за документами вони все ще подружжя. Джада зізналася, що не готова проходити через шлюборозлучний процес.

"Чому зіпсувався наш шлюб — є багато причин… На той час, як ми дійшли до цієї точки у 2016 році, ми просто виснажилися спробами. Мені здається, що ми обоє застрягли у фантазіях про те, яким має бути наш партнер", — поділилася 52-річна зірка.

У новому інтерв’ю з журналісткою Ходою Котб Пінкетт-Сміт постала у стильному амплуа. Знаменитість показалась в освітленій ультракороткій стрижці. Нагадаємо, що жінка страждає від неконтрольованого випадання волосся. У 2021 році їй довелося поголитися налисо через алопецію.

Джада Пінкетт-Сміт страждає на алопецію. Фото: Getty Images

Акторка дала інтерв’ю журналістці Ході Котб. Фото: Getty Images

Джада розповіла про розлучення з Віллом Смітом. Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Джада Пінкетт-Сміт є актрисою, співачкою та продюсером, яка дебютувала у 1990 році, знявшись в епізоді комедії "Справжні кольори". На цей час її фільмографія включає понад 20 робіт, включаючи фільми "Матриця: Перезавантаження" і "Матриця: Революція". У 1997 році Джада вийшла заміж за Вілла Сміта. У них дві спільні дитини: син Джейден (1998) і дочка Віллоу (2000).

Раніше ми писали про дочку Вілла Сміта – Віллоу Сміт. 31 жовтня дівчині виповниться 23 роки і вона є відомою в Америці виконавицею.