После новости о разводе с Уиллом Смитом: Джада Пинкетт-Смит показала ультракороткую стрижку (фото)

Актриса живет отдельно от звезды "Плохих парней" уже 7 лет

После бума разводов среди известных в Украине личностей, к примеру, Веры Брежневой с Костантином Меладзе и снайперши Евгении Эмеральд с Евгением Стипанюком, на днях стало известно о расставании голливудской пары — Уилла Смита и Джади Пинкетт-Смит.

В интервью для people американская актриса заявила, что не живет с мужем уже более 7 лет, но по документам они все еще супруги. Джада призналась, что не готова проходить через бракоразводный процесс.

"Почему испортился наш брак — есть много причин… К тому времени, как мы дошли до этой точки в 2016 году, мы просто истощились попытками. Мне кажется, что мы оба застряли в фантазиях о том, каким должен быть наш партнер", — поделилась 52-летняя звезда.

В новом интервью с журналисткой Ходой Котб Пинкетт-Смит предстала в стильном амплуа. Знаменитость показалась в осветленной ультракороткой стрижке. Напомним, что женщина страдает от неконтролируемого выпадения волос. В 2021 году ей пришлось побриться налысо из-за алопеции.

Джада Пинкетт-Смит страдает алопецией. Фото: Getty Images

Актриса дала интервью журналистке Ходе Котб. Фото: Getty Images

Джада рассказала о расставании с Уиллом Смитом. Фото: Getty Images

Напомним, что Джада Пинкетт-Смит является актрисой, певицей и продюсером, которая дебютировала в 1990 году, снявшись в эпизоде комедии "Истинные цвета". На данный момент ее фильмография включает в себя более 20 работ, включая фильмы "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция". В 1997 году Джада вышла замуж за Уилла Смита. У них два общих ребенка: сын Джейден (1998) и дочь Уиллоу (2000).

Ранее мы писали о дочери Уилла Смита — Уиллоу Смит. 31 октября девушке исполнится 23 года и она является известной в Америке исполнительницей.