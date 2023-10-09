"Я устала": известная украинская снайперша развелась через год после свадьбы

Эмеральд пока не может официально получить развод

Известная украинская снайперша Евгения Эмеральд, которая в октябре прошлого года вышла замуж за военнослужащего Евгения Стипанюка, сообщила о своем разводе. Гроза российских окупантов пообещала рассказать о причинах такого решения позже.

Как сообщила Эмеральд в Instagram, она устала молчать. Ранее военнослужащая намекала на трудности в отношениях.

"Официально. Это – развод. Многие из вас и так все понимали, но я устала молчать. К сожалению, причина не в банальной разнице в характерах или бытовых ссорах. Она гораздо серьезнее. Впоследствии вы все узнаете и поймете мои поступки", — написала она.

Как известно, 14 апреля у Эмеральд и Стипанюка родилась дочь Афина. До рождения ребенка она некоторое время находилась под наблюдением врачей в клинике.

Эмеральд подчеркнула, что де-факто она уже свободная женщина, но согласно законодательству не может получить развод до тех пор, пока ребенку не исполнился один год. "Но главное, что я чувствую себя просто свободной. Прошу отнестись с уважением. Вся официальная информация – в моих соцсетях и интервью в медиа", — отметила она.

До полномасштабного вторжения россиян женщина работала в ювелирном бизнесе. На фронт она рвалась еще с 2014 года, но тогда маленькой дочери было всего два года, поэтому она осталась дома. Перед 24 февраля она успела собрать в своем доме многих друзей, подготовила основные запасы, а также приобрела себе ящик патронов. Как оказалось, девушка с детства привлекалась отцом к военному делу, а поєтому имела целую коллекцию оружия. Так что на фронт она уехала, имея определенные навыки. Неудивительно, что в звании младшего лейтенанта она стала снайпершей. Кстати, российские оккупанты ее прозвали "карательницей" и традиционно придумывают небылицы, которые сама Эмеральд высмеивает в своих соцсетях.

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