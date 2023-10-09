"Я втомилась": відома українська снайперка розлучилась через рік після весілля

Емеральд поки не може офіційно отримати розлучення

Відома українська снайперка Євгенія Емеральд, яка у жовтні минулого року вийшла заміж за військовослужбовця Євгена Стипанюка, повідомила про своє розлучення. Гроза російських окупантів пообіцяла розповісти про причини такого рішення згодом.

Як повідомила Емеральд в Instagram, вона втомилась мовчати. Раніше військовослужбовиця натякала на труднощі у стосунках.

"Офіційно. Це – розлучення. Багато з вас і так все розуміли, але я втомилась мовчати. На жаль, причина не в банальній різниці в характерах чи побутових сварках. Вона набагато серйозніша. Згодом ви про все дізнаєтесь та зрозумієте мої вчинки", — написала вона.

Як відомо, 14квітня у Емеральд і Стипанюка народилася донька Афіна. До народження дитини вона певний час перебувала під наглядом лікарів у клініці.

Емеральд підкреслила, що де-факто вона вже вільна жінка, але згідно з законодавством не може отримати розлучення, поки дитині не виповнився один рік. "Та головне, що я відчуваю себе просто вільною. Прошу поставитися з повагою. Уся офіційна інформація – в моїх соцмережах та інтерв'ю в медіа", — зазначила вона.

Додамо, що до повномасштабного вторгнення росіян жінка працювала у ювелірному бізнесі. На фронт вона рвалася ще з 2014 року, але тоді маленькій доньці було лише дві, тож вона залишилася вдома. Перед 24 лютого вона встигла зібрати у своїй оселі багатьох друзів, підготувала основні запаси, а собі придбала ящик патронів. Як виявилося, дівчина змалку залучалася батьком до військової справи, а тому мала цілу колекцію зброї. Тож на фронт вона поїхала, маючи певні навички. Не дивно, що у званні молодшого лейтенанта вона стала снайперкою. До речі, російські окупанти її вже дружно прозвали "карателькою" і традиційно вигадують небилиці, які сама Емеральд висміює у своїх соцмережах.

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