Як і писав "Телеграф": скандальний нардеп розлучається, причина може бути непростою

Пара залишилася у дружніх стосунках після розлучення

Нардеп від забороненої "Опозиційної платформи – За життя", який сьогодні входить до депутатської групи "Відновлення України", Вадим Столар більше не одружений зі своєю дружиною Інною Майструк. Причину їхнього розлучення він публічно не озвучував.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. За його словами, із колишньою дружиною вони залишаються друзями.

"Дякую за всі ці 23 роки разом, за натхнення, за постійну підтримку у всіх моїх починаннях та наших чудових дітей!", - написав він.

Зазначимо, що "Телеграф" ще у серпні поточного року писав, що справу про розлучення сімейної пари було зареєстровано 31 липня цього року в Обухівському районному суді Київщини. Події, що відбулися перед початком процедури розлучення, дають підстави вважати, що пара намагається врятувати сімейні активи, до яких виявляють увагу правоохоронці.

Вадим Столлар з Інною Майструк

Так, у лютому 2023 року СБУ провела обшуки на підприємствах нардепа. Комерційні структури депутата-забудовника запідозрили у причетності до протиправних схем легалізації коштів на користь ек-нардепів. На той час ці особи вже фігурували у справах про держзраду. Йдеться про Віктора Медведчука та Тараса Козака з ОПЗЖ.

Якщо Столару повідомлять про підозру, арешт активів його сім’ї неминучий. Тобто є підстави припустити, що розлученням пара могла вивести активи із зони ризику.

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Нагадаємо, Вадим Столар за час повномасштабної війни в Україні не здійснював поїздки за кордон за рахунок держави та як народного депутата. Таку інформацію "Телеграф" одержав від апарату Верховної Ради України.