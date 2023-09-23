Стефанчук розповів, чому скандальних нардепів-прогульників не можна позбавити мандата

Спікер парламенту розповів про те, хто з нардепів продовжує системно прогулювати засідання

В українській Конституції існує лише сім причин, з яких народного депутата можуть позбавити мандата, а прогули засідань, як і перебування за кордоном, до цього списку не входять.

Як розповів речник парламенту Руслан Стефанчук в інтерв’ю "Радіо Свобода", нардепам, які під час воєнного стану поїхали за кордон і не повернулися, перестали виплачувати зарплати.

"У нас чітко прописано реакцію на таких нардепів у Конституції. 81 стаття. Вона передбачає лише сім випадків позбавлення статусу народного депутата. Інших не існує. І те, що він (нардеп, — ред) знаходиться за межами України не є приводом для позбавлення статусу ", — зазначив Стефанчук.

Він зазначив, що таким парламентаріям відмовляли у виплаті зарплат та доступі до документів, але все інше не прописано у Конституції. При цьому Стефанчук зазначив, що також надсилає регулярні листи депутатам, які прогулюють засідання та назвав їх імена:

Анжеліка Лабунська (Батьківщина);

Ігор Палиця (За майбутнє);

Степан Івахов (За майбутнє);

Федір Христенко (ОПЗЖ);

Сергій Шахов (Довіра).

Крім того, спікер Ради повідомив, що на початок вторгнення близько десятка нардепів перебували за кордоном і всі вони склали повноваження в передбаченому Конституцією порядку. Що ж стосується тих нардепів, які залишаються в Україні, то деякі з них можуть приходити на засідання, але не реєструватися.

Стефанчук також зазначив, що якщо деякі нардепи поїхали у відрядження, а потім "випливли" на популярних курортах, то він не може ніяк відстежити це, оскільки не має права вторгатися в їхнє особисте життя.

За словами спікера парламенту, скандал навколо поїздки на Мальдіви нардепа Юрія Арістова призвів до того, що той добровільно склав мандат, в той час, як аналогічна поїздка Миколи Тищенка до Таїланду закінчилася лише його виключенням із фракції "Слуга народу", оскільки той вважав, що у додаванні мандата немає потреби.

Нагадаємо, раніше Стефанчук розповів, чому в Україні не можуть заборонити УПЦ МП. За його словами, у Раді навряд чи знайдеться 226 голосів для цього, а провал голосування лише порадує росію.