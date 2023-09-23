Стефанчук рассказал, почему скандальных нардепов-прогульщиков нельзя лишать мандата

Спикер парламента рассказал, о том, кто из нардепов продолжает системно прогуливать заседания

В украинской Конституции существует лишь семь причин по которых народного депутата могут лишить мандата и прогулы заседаний, как и нахождение за границей, в этот список не входят.

Как рассказал спикер парламента Руслан Стефанчук в интервью "Радио Свобода", нардепам, которые во время военного положения уехали за границу и не вернулись, перестали выплачивать зарплаты.

"У нас четко прописана реакция на таких нардепов в Конституции. 81 статья. Она предусматривает только семь случаев лишения статуса народного депутата. Других не существует. И то, что он (нардеп, — ред) находится за пределами Украины не является поводом для лишения статуса", — отметил Стефанчук.

Он отметил, что таким парламентариям отказывали в выплате зарплат и доступе к документам, но все остальное не прописано в Конституции. При этом Стефанчук отметил, что также направляет регулярные письма депутатам, которые прогуливают заседания и назвал их имена:

Анжелика Лабунская (Батькивщина);

Игорь Палица (За будущее);

Степан Ивахов (За будущее);

Федор Христенко (ОПЗЖ);

Сергей Шахов (Доверие).

Помимо того спикер Рады сообщил, что на начало вторжения около десятка нардепов находились за границей и все они сложили полномочия в предусмотренном Конституцией порядке. Что касается тех нардепов, которые остаются в Украине, то некоторые из них могут приходить на заседания, но не регистрироваться.

Стефанчук также отметил, что если некоторые нардепы поехали в командировку, а затем "всплыли" на популярных курортах, то он не может никак отследить это, поскольку не имеет права вторгаться в их личную жизнь.

По словам спикера парламента, скандал вокруг поездки на Мальдивы нардепа Юрия Аристова привел к тому, что тот добровольно сложил мандат, в то время аналогичная поездка Николая Тищенко в Таиланд закончилась лишь его исключением из фракции "Слуга народа", поскольку тот посчитал, что в сложении мандата нет необходимости.

Напомним, ранее Стефанчук рассказал, почему в Украине не могут запретить УПЦ МП. По его словам, в Раде вряд ли найдется 226 голосов для этого, а провал голосования лишь порадует россию.