В Украине не могут запретить УМЦ ПМ: спикер Рады объяснил почему

Нардепы не могут прийти к единому мнению

В Украине вряд ли запретят деятельность УПЦ МП. Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук считает, что нардепы не отдадут за этот законопроект на голосовании необходимые 226 голосов.

В интервью "Радио Свобода" он подробно объяснил, почему на голосование ВР не выносятся законопроекты предполагающие запрет Московского патриархата. Дискуссии на этот счет сейчас продолжаются не только в "Слуге народа", но и в других партиях.

Спикер ВР отметил, что нет смысла выносить законопроект на голосование парламента, так как, по его ощущениям, сейчас нардепы не готовы единогласно проголосовать. А публичный провал этого важного документа только порадует российскую федерацию.

"Парламент – это механизм, который принимает решение коллективно. И мне кажется, что пока нет 226 голосов вокруг столь важного законодательного акта", — сказал он.

Стефанчук добавил, что хочет все же верить, что вскоре депутаты придут к единому мнению насчет запрета деятельности московского патриархата в Украине. Однако на данный момент продолжаются обсуждения как внутри президентской партии "Слуга народа", так и в других партиях, которые "позиционируют себя, как очень патриотические".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что священники УПЦ МП выдвинули требование порвать отношения с РПЦ. Они написали письмо Митрополиту Онуфрию со своими требованиями, которое подписало больше 100 человек.