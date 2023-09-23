В Україні не можуть заборонити УМЦ ПМ: речник Ради пояснив чому

Нардепи не можуть дійти єдиної думки

В Україні навряд чи заборонять діяльність УПЦ МП. Речник Верховної Ради України Руслан Стефанчук вважає, що нардепи не віддадуть за цей законопроєкт на голосуванні необхідні 226 голосів.

В інтерв’ю "Радіо Свобода" він докладно пояснив, чому на голосування ВР не виносяться законопроєкти, які передбачають заборону Московського патріархату. Дискусії з цього приводу нині тривають не тільки у "Слузі народу", а й в інших партіях.

Спікер ВР зазначив, що немає сенсу виносити законопроєкт на голосування парламенту, оскільки, на його думку, зараз нардепи не готові одноголосно проголосувати. А публічний провал цього документа лише порадує російську федерацію.

"Парламент – це механізм, який приймає рішення колективно. І мені здається, що поки що немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акту", — сказав він.

Стефанчук додав, що хоче все ж таки вірити, що незабаром депутати дійдуть єдиної думки щодо заборони діяльності московського патріархату в Україні. Однак наразі тривають обговорення як усередині президентської партії "Слуга народу", так і в інших партіях, які "позиціюють себе як дуже патріотичні".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що священники УПЦ МП висунули вимогу розірвати стосунки з РПЦ. Вони написали листа Митрополиту Онуфрію зі своїми вимогами, який підписало понад 100 осіб.