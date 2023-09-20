Суд назначил смешной залог нардепке-"слуге" Марченко, разоблаченной на взятке: подробности

Известная тем, что "помогала" военнообязанным мужчинам уехать из Украины нардепка может скоро оказаться на свободе — сумма залога максимально возможна, но очень мала.

Высший антикоррупционный суд определил залог в размере всего 53 600 грн для народной депутатки от "Слуги народа" Людмилы Марченко, которая за $5,3 тыс. обещала помочь военнообязанному уехать за границу. Нардеп стала известна широкой публике, когда в июле перед визитом правоохранителей выбросила взятки за забор. Видео этого инцидента стало популярным в соцсетях из-за многочисленных распространений, сообщает САП.

Согласно информации, 20 сентября следователь судья ВАКС избрал меру пресечения действующему народному депутату, которая совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение обещала гражданам обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решение о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему "Путь". Правоохранители установили два эпизода противоправной деятельности нардепа и ее помощницы, а именно получение 11,3 тыс. долларов США от двух граждан за беспрепятственное пересечение границы.

Сумма залога составляет менее $1,5 тыс. — значительно меньше взяток, которые она получала.

"Заметим, что это максимальный размер залога, предусмотренный законом для этого преступления", — подчеркнули в САП.

Кроме того, на Марченко возложены определенные процессуальные обязанности:

прибывать к детективу, прокурору и суду по каждому требованию;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения со свидетелями, а также другими подозреваемыми по делу;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Ранее "Телеграф" писал, что членство нардепа фракции "Слуга народа" Людмилы Марченко было прекращено.