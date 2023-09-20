Суд призначив смішну заставу нардепці-"слузі" Марченко, викритій на хабарі: подробиці

Відома тим, що "допомагала" військовозобов'язаним чоловікам виїхати з України нардепка може скоро опинитися на волі — сума застави максимально можлива, проте дуже мала.

Вищий антикорупційний суд визначив заставу в розмірі всього 53 600 грн для народної депутатки від "Слуги народу" Людмили Марченко, яка за $5,3 тис. обіцяла допомогти військовозобов'язаному виїхати за кордон. Нардеп стала відома широкому загалу, коли в липні перед візитом правоохоронців викинула хабаря за паркан. Відео цього інциденту стало популярним у соцмережах через численні поширення, повідомляє САП.

Згідно з інформацією, 20 вересня слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід чинному народному депутату, яка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи "Шлях". Правоохоронці встановили два епізоди протиправної діяльності нардепа та її помічниці, а саме отримання 11,3 тис. доларів США від двох громадян за безперешкодний перетин кордону.

Сума застави становить менше $1,5 тис. — значно менша за хабарі, які вона отримувала.

"Зауважимо, що це максимальний розмір застави, передбачений законом для цього злочину", — підкреслили у САП.

Крім того на Марченко покладено певні процесуальні обов’язки:

прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками, а також іншими підозрюваними у справі;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Раніше "Телеграф" писав, що членство нардепа фракції "Слуга народу" Людмили Марченко було припинено.